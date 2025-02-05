Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію, однак дата ще невідома, повідомив Інтерфакс-Україна.

Гроссі знову відвідає Запорізьку АЕС − подробиці

Це буде його шостий візит на ЗАЕС.

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“Коли я говорю в Росії або з росіянами, все на столі, тому що всі повинні розуміти, що нам потрібно бути в змозі впоратися з будь-якою важливою ситуацією. Я планую знову відвідати ЗАЕС. Я був там п’ять разів, я буду там вшосте скоро. І я сподіваюся продовжити нашу технічну роботу там”, − наголосив Гроссі.

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Він зауважив, що ЗАЕС є чутливим питанням, і неможливо мати обговорення без підняття теми ЗАЕС і того, що може статися там.

“МАГАТЕ як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку у світі, буде там, щоб надавати поради та необхідні речі, щоб вирішити питання”, − додав очільник МАГАТЕ.

За його словами, не можна передбачити майбутнє і те, що воно принесе, але МАГАТЕ обіцяє робити все, щоб поліпшити ситуацію,а після зустрічі в Москві Гроссі спілкуватиметься із президентом Президентом України Зеленським знову.

Вчора, 4 лютого, Гроссі відвідав електричну підстанцію Київська.

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МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС через загрози з боку Росії

Міжнародне агентство з атомної енергії було змушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії, повідомив речник МЗС Георгій Тихий

“Через відсутність гарантій безпеки з боку Росії МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС”, - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Росія неодноразово чинила тиск на МАГАТЕ, намагаючись підірвати незалежність агентства.

“Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ”, − нагадав Ніколенко.

За його словами, Росія прагне використати МАГАТЕ для легітимізації окупації ЗАЕС та маніпулювання ситуацією навколо станції.

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Україна закликала міжнародне співтовариство підтримати МАГАТЕ та засудити тиск з боку Росії.

“Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей”, − заявив Ніколенко.

Він також наголосив, що окупація ЗАЕС Росією є незаконною та створює загрозу ядерної катастрофи.

Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту

20 грудня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі.

Росія продовжує блокувати доступ місії МАГАТЕ до критичних об’єктів на Запорізькій АЕС, таких як склад запасних частин та сховище дизельного палива.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – мають загалом дев’ять реакторів, вісім з яких наразі функціонують.

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2 грудня енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію.