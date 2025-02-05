5 лютого державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Девід Ламмі прибув до України − подробиці

“Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України”, − наголосив Залужний.

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Він подякував Британії за те, що в ці тяжкі часи вона завжди з Україною.