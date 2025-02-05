5 лютого державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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Девід Ламмі прибув до України − подробиці
“Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України”, − наголосив Залужний.
Він подякував Британії за те, що в ці тяжкі часи вона завжди з Україною.
Президентка Молдови приїжджала до Києва
25 січня президентка Молдови Мая Санду приїжджала до Києва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Лідери обговорили безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС.
16 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибував до Києва з офіційним візитом. Після свого прибуття Крозетто провів низку інституційних зустрічей.
Велика Британія надішле Україні ще 55 млн фунтів підтримки
У той день прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Зеленський підписали в Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.