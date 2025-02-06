У ніч на 6 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ атакували аеродром, звідки Росія запускає “Шахеди” по Україні
“Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа”, − заявив Генштаб.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За даними Генштабу, цей аеродром використовується Росією для зберігання, підготовки та запусків дронів-камікадзе “Shahed” по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка застосовується для атак у Запорізькій та Херсонській областях.
“Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть”, − наголошується у повідомленні Генштабу.
Раніше про атаку повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA. Як зазначалося, місцеві жителі ще ввечері повідомили про атаку на Приморсько-Ахтарськ.
Росія розміщуватиме військові бази в Білорусі
Безпілотники, за їхніми словами, атакували район аеропорту, а керівник району підтвердив роботу ППО РФ.
За даними російського міністерства оборони, за ніч над Росією нібито збили 28 українських безпілотників, зокрема 13 − над Азовським морем, 8 − у Ростовській області, 6 − у Краснодарському краї, а один − в Астраханській області.