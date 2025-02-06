У ніч на 6 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ атакували аеродром, звідки Росія запускає “Шахеди” по Україні

“Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа”, − заявив Генштаб.

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За даними Генштабу, цей аеродром використовується Росією для зберігання, підготовки та запусків дронів-камікадзе “Shahed” по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка застосовується для атак у Запорізькій та Херсонській областях.

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“Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть”, − наголошується у повідомленні Генштабу.

Раніше про атаку повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA. Як зазначалося, місцеві жителі ще ввечері повідомили про атаку на Приморсько-Ахтарськ.

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Безпілотники, за їхніми словами, атакували район аеропорту, а керівник району підтвердив роботу ППО РФ.