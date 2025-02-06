У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Герань-2”. Внаслідок атак виникли пожежі та руйнування у двох районах міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Дрони пошкодили один з найбільших ринків Харкова − подробиці

У Київському районі міста безпілотник влучив у дах одного з найбільших ринків Харкова, пошкодивши десятки торговельних павільйонів. Також поранення отримали охоронці ринку.

А в Новобаварському районі зафіксовано влучання дрона по території інфраструктурного транспортного підприємства. Постраждалих немає.

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На місцях атак працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів.

Російські безпілотники вночі налетіли на Харків

У ніч на 5 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Сталися пожежі та руйнування у двох районах міста.

У Салтівському районі ворожий дрон влучив у адміністративну будівлю, спричинивши пожежу. Пошкоджено вікна у багатоповерхівці навпроти та АЗС. В Основ’янському районі зафіксовано друге влучання, також виникла пожежа.

Хроніка війни в Україні. 6 лютого: «ЗСУ стримують наступ росіян на всіх напрямках»
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Найбільше ворог тисне на Покровському, Курському та Лиманському напрямках; Путін докладатиме зусиль, щоб втягнути Білорусь у війну; Росія завдала комбінованого удару по Харкову та Одесі.

У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55. Особи трьох загиблих ще не ідентифікували.

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Зранку 3 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. 

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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