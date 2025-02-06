А в Новобаварському районі зафіксовано влучання дрона по території інфраструктурного транспортного підприємства. Постраждалих немає.

У Київському районі міста безпілотник влучив у дах одного з найбільших ринків Харкова, пошкодивши десятки торговельних павільйонів. Також поранення отримали охоронці ринку.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Герань-2”. Внаслідок атак виникли пожежі та руйнування у двох районах міста.

Російські безпілотники вночі налетіли на Харків

У ніч на 5 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Сталися пожежі та руйнування у двох районах міста.

У Салтівському районі ворожий дрон влучив у адміністративну будівлю, спричинивши пожежу. Пошкоджено вікна у багатоповерхівці навпроти та АЗС. В Основ’янському районі зафіксовано друге влучання, також виникла пожежа.

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У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55. Особи трьох загиблих ще не ідентифікували.

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Зранку 3 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона.