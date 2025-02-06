У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Герань-2”. Внаслідок атак виникли пожежі та руйнування у двох районах міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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Дрони пошкодили один з найбільших ринків Харкова − подробиці
У Київському районі міста безпілотник влучив у дах одного з найбільших ринків Харкова, пошкодивши десятки торговельних павільйонів. Також поранення отримали охоронці ринку.
А в Новобаварському районі зафіксовано влучання дрона по території інфраструктурного транспортного підприємства. Постраждалих немає.
На місцях атак працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів.
Російські безпілотники вночі налетіли на Харків
У ніч на 5 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Сталися пожежі та руйнування у двох районах міста.
У Салтівському районі ворожий дрон влучив у адміністративну будівлю, спричинивши пожежу. Пошкоджено вікна у багатоповерхівці навпроти та АЗС. В Основ’янському районі зафіксовано друге влучання, також виникла пожежа.
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У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55. Особи трьох загиблих ще не ідентифікували.
Зранку 3 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона.