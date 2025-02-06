В Україні планують створити мережу центрів підготовки громадян до національного спротиву, повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

Що таке підготовка до національного спротиву?

За словами Верещук, така підготовка є важливою, незалежно від тривалості війни з Росією.

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“Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, ми маємо будувати на майбутнє систему національного спротиву”, − пояснила заступниця голови ОП.

Вона зазначила, що йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору, особливо в областях, які межують з Росією. На першому етапі планується підготовка інструкторів.

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“Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів”, − додала Верещук.

Проєкт урядової постанови щодо створення центрів підготовки громадян до національного спротиву обговорювався на міжвідомчій нараді 5 лютого.

Організацією процесу займатимуться Міністерство оборони та територіальна оборона ЗСУ, обласні влади, а також волонтерські організації.

Україні не вдалося швидко створити нові якісні бойові бригади

Скандально відома 155-та бригада “Анна Київська” повільно відновлює боєздатність. Втім, військові оглядачі вважають, що глибинні причини невдач у підготовці до бою цього формування – погана політика набору та підготовки – стосуються не лише цієї бригади і навряд чи будуть виправлені найближчим часом.

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Протягом листопада і грудня українські військові ЗМІ, а за ними й міжнародні платформи, з занепокоєнням повідомляли про численні випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) в 155-й бригаді чисельністю 3 000 осіб під час навчань у Франції.

У другій половині 2024 року керівництво ЗСУ відчуло наближення кадрового голоду і «вирішило» проблему, створивши на папері дев’ять бойових бригад чисельністю загалом до 50 000 бійців.

Наразі нові молодші офіцери вступають до лав ЗСУ після чотирьох років училища, де основна увага приділяється військовій дисципліні та теорії, і відносно мало уваги приділяється тактиці малих підрозділів і керуванню бойовими діями.