Згідно з результатами дослідження, проведеного в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, в українському суспільстві значно зріс запит на психологічну допомогу, повідомила дружина Президента Олена Зеленська.

Запит на психологічну підтримку серед українців суттєво зріс

Частка українців, які звертаються до психологів або психотерапевтів, зросла з 7% у 2022 році до 17% у 2025 році. Відсоток тих, хто категорично не планує звертатися за психологічною допомогою, зменшився майже вдвічі - з 46% у 2022 році до 22% у 2025 році.

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Запит на психологічну підтримку зріс з 41% до 71%. 86% українців вважають, що тему ментального здоров’я слід обговорювати більше.

92% опитаних висловили підтримку та розуміння людям, які мають проблеми з ментальним здоров’ям.

Інфографіка: дружина Президента Олена Зеленська / Телеграм

Програма “Ти як?”: результати дослідження

Перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала програму “Ти як?”, зазначила, що дослідження свідчить про поступове зниження стигми щодо психологічної допомоги в українському суспільстві.

Вона також наголосила на важливості надання українцям якісної інформації про ментальне здоров’я та розширення кола фахівців, які можуть надати першу психологічну допомогу.

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