6 лютого 2025 року українська компанія вперше здійснила експорт біометану до Європейського Союзу, транспортувавши його трубопроводом.

Перша партія склала 67 тисяч кубометрів, повідомило міністерство енергетики України.

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Експорт українського біометану до ЄС - що відомо

“Україна готова стати надійним постачальником чистої енергії для Європи. Міністерство приділяє значну увагу питанню експорту біометану, яке є важливим у межах нової бізнес-моделі ринку природного газу та енергетики України в цілому”, - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою України для виробників біометану є аналогічними до умов для видобувників природного газу.

У лютому 2023 року Україна та ЄС уклали меморандум про стратегічне партнерство у сферах виробництва та використання біометану, водню та інших видів синтетичного газу.

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Для забезпечення функціонування ринку біометану було затверджено порядок митного оформлення експорту цього виду палива.

Відповідний наказ міністерства фінансів України № 380 набув чинності у вересні 2024 року.

Що таке біометан

Біометан – це відновлюваний газ, який утворюється в процесі анаеробного збродження органічних речовин, таких як:

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сільськогосподарські відходи

харчові відходи

стічні води

мул очисних споруд

інші органічні матеріали.

Біометан можна використовувати для виробництва електро- та теплової енергії, як пальне для автомобілів (після стиснення або зрідження) та для подачі в газотранспортну мережу.

У світі спостерігається зростання інтересу до цього виду палива, оскільки воно має значний потенціал для зменшення залежності від викопного палива та скорочення викидів парникових газів.