Уряд Бельгії спрямує 1,7 мільярда євро, отриманих від оподаткування заморожених російських активів, на підтримку України, повідомляє видання VRT.

Бельгія передасть Україні €1,7 млрд з заморожених активів РФ

Бельгія отримала 1,7 млрд євро доходу від оподаткування заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear, про що свідчать дані щорічного звіту депозитарію.

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«Уряд Бельгії буде використовувати ці гроші для надання допомоги Україні. Загальний обсяг російських активів, що наразі заблоковані в Euroclear, становить близько 183 мільярди євро», - ідеться у повідомленні.

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Лише близько 12% акцій депозитарій Euroclear належать Федеральному уряду Бельгії, решта належать іншим муніципальним урядам країни та банкам.

Ця установа, що обслуговувала фінансові потреби російських компаній та уряду, припинила всі операції після початку повномасштабної російсько-української війни та введення міжнародних санкцій.

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Дохід від оподаткування заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear, спрямовується на спеціальний рахунок.

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Звідти кошти переказуються до європейських фондів, призначених для допомоги Україні.

У 2024 фінансовому році ця сума становила 3,55 мільярда євро, з яких перший транш у розмірі 1,55 мільярда євро було перераховано в липні 2024 року.

5 лютого Euroclear повідомив, що у березні 2025 року Україна отримає другий платіж у межах European Fund for Ukraine на суму близько 2 млрд євро.

Що таке Euroclear

Міжнародний депозитарій Euroclear - це одна з найбільших у світі компаній, що надає фінансові послуги з клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами.

Euroclear виконує роль посередника між покупцями та продавцями цінних паперів.

Компанія забезпечує безпечне та ефективне проведення операцій, мінімізуючи ризики для учасників ринку.

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Euroclear також зберігає цінні папери та надає різноманітні послуги, пов’язані з їх обслуговуванням, як-от виплата дивідендів чи процентів.

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