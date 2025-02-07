У 2024 році в Україні було зареєстровано 2762 шлюбні договори, що на 7% більше, ніж у 2023 році, але все ще на третину менше, ніж у 2021 році, повідомив Опендатабот.
Як війна вплинула на шлюбні контракти в Україні?
За даними Опендатабот, наразі на 54 шлюби припадає один шлюбний договір, тоді як у 2023 році співвідношення становило 1 до 72.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Експерти пояснюють зменшення кількості шлюбних договорів низкою факторів, зокрема такими:
- війна;
- економічна нестабільність;
- невизначеність щодо майбутнього.
Як багато шлюбів уклали в Україні?
Водночас партнерка юридичної фірми Asters Таліна Кравцова зазначає, що попит на шлюбні договори все ще існує, особливо серед пар, де один з подружжя є іноземцем.
Вона також наголосила на важливості правильного складання шлюбного договору, щоб уникнути його оскарження в суді.
Нагадаємо, що у 2024 році в Україні було укладено 150 210 шлюбів, що є найнижчим показником за останні 10 років.