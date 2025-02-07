Kormotech Group – Найбільший в Україні виробник кормів для домашніх тварин – розпочав будівництво другого заводу в литовському місті Кедайняй з метою зміцнення своїх позицій на європейському ринку.

Як повідомляє Kormotech у своєму пресрелізі, загальна вартість проєкту оцінюється в 60 мільйонів євро (62,27 мільйона доларів США), з яких близько двох третин виділить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Завод потроїть виробничі потужності Kormotech і допоможе цій групі компаній увійти до числа 30 найбільших світових виробників кормів для домашніх тварин.

«Новий виробничий, складський та адміністративний комплекс площею 19 500 квадратних метрів збільшить виробничі потужності в Литві майже втричі – з 22 000 до 60 000 тонн на рік», – йдеться в пресрелізі.

Після завершення будівництва завод у Кедайняї буде виробляти 61% від загального обсягу «вологих кормів» Kormotech.

Ростислав Вовк, голова правління та співвласник групи компаній Kormotech, зазначив, що Литва була обрана через логістичні можливості та вільну економічну зону.

Він пояснив, що розташування вільної економічної зони Кедайняй спрощує транспортування продукції автомобільним і морським транспортом.

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«Надзвичайно гладкий процес будівництва першого заводу, сприятливі умови та підтримка з боку литовського уряду, зокрема, через агентство Invest Lithuania, а також місцевої влади, переконали нас у тому, що варто продовжувати розширення саме тут», – сказав Вовк.

Як зазначено в пресрелізі, Kormotech створить «200 нових робочих місць, які доповнять [існуючу] команду з 170 українських і литовських фахівців і сприятимуть розвитку суміжних галузей. Більшість працівників є жителями Кедайняю і навколишніх районів, але в міру зростання попиту набір може бути розширений на Каунас, Йонаву, Паневежис і Шяуляй».