Французький винищувач Mirage 2000-5, який щойно отримала Україна, не є найсучаснішим літаком останньої ітерації. Втім, практично кожен бойовий пілот скаже вам, що це цінне доповнення і корисне оновлення арсеналу українських Повітряних Сил.

Mirage 2000-5: характеристики, озброєння, порівняння з F-16 та Су-35

Технологічно версія винищувача “Міраж-2000”, яка буде літати над Україною, щонайменше не поступається американським винищувачам F-16, які Україна отримала від Данії та Нідерландів.

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«Міраж» був розроблений наприкінці холодної війни і модернізований протягом 1990-х і початку 2000-х років.

За даними французьких ЗМІ, конкретні варіанти “Міражів”, які Париж передав Києву, оснащені модернізованими системами радіоелектронної боротьби з радаром повітряного пошуку, здатним виявити до 24 літаків противника і знищити до чотирьох з них на відстані близько 130 кілометрів.

Подекуди повідомлялося, що Україна отримає версію “F” “Міражу 2000-5”. І, якщо це правда, це означає, що літак матиме досить досконалий радар, принаймні, на рівні з більшістю російських літаків.

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Ймовірно, частково через те, що Франція експортувала його в інші країни, українські Mirage 2000-5 оснащені сучасною електронною системою самозахисту під назвою ICMS, яка допомагає захистити літак за допомогою приймачів радіолокаційних попереджень, глушилок, теплових пасток і розсіювачів фальшивих цілей. Друга версія цієї системи захисту частково працює під управлінням пілота, а версія 3, найновіша, працює автоматично.

Ракети класу “повітря-повітря”, які бойові пілоти беруть з собою в бій, є ще однією важливою частиною повітряних боїв. Mirage 2000 призначений для стрільби ракетами класу “повітря-повітря” малої, середньої та великої дальності під назвою MICA. Зброя використовується вже два десятиліття і постійно модернізується. Неясно, які саме версії MICA, якщо такі взагалі були, прибули з “Міражами”, відправленими в Україну.

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Міражі, на яких літатимуть українські пілоти, за більшістю повідомлень, матимуть сучасні сенсорні дисплеї та потужні комп’ютери для обробки даних з датчиків.

Вся інформація про роботу літака, як-от швидкість, висота, стан двигуна та конфігурація радарів, відображається в цифровому вигляді. Іноді це називають “скляною кабіною”. У порівнянні з пілотом, який сидить в радянському літаку «Сухой» або МіГ, пілот в Mirage 2000 краще розуміє, що відбувається навколо нього (це “обізнаність про ситуацію”), повільніше втомлюється і робить менше помилок.

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Проблема, з якою матиме справу український пілот «Міражу», така: як і старіші F-16, передані українським ВПС іншими союзниками, французький Міраж 2000 все ще щонайменше на одне технічне покоління відстає від новітніх російських винищувачів, як-от Су-35 четвертого покоління і (рідко зустрічається) стелс-винищувач п’ятого покоління Су-57.

У прямому повітряному бою російський пілот, який керує будь-яким з цих літаків, має явну перевагу.

В середньому, російський пілот винищувача зможе виявити “Міраж-2000” задовго до того, як системи “Міражу-2000” виявлять російський літак. Завдяки більш ефективним системам наведення і ракетам більшої дальності, принаймні на папері, російський пілот мав би досить високі шанси збити “Міраж” ще до того, як український пілот встиг би навіть зробити постріл.

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Французький винищувач Mirage 2000-5, який щойно отримала Україна, не є найсучаснішим літаком останньої ітерації. Втім, практично кожен бойовий пілот скаже вам, що це цінне доповнення і корисне оновлення арсеналу українських Повітряних Сил.

Технологічно версія винищувача “Міраж-2000”, яка буде літати над Україною, щонайменше не поступається американським винищувачам F-16, які Україна отримала від Данії та Нідерландів.

«Міраж» був розроблений наприкінці холодної війни і модернізований протягом 1990-х і початку 2000-х років.

За даними французьких ЗМІ, конкретні варіанти “Міражів”, які Париж передав Києву, оснащені модернізованими системами радіоелектронної боротьби з радаром повітряного пошуку, здатним виявити до 24 літаків противника і знищити до чотирьох з них на відстані близько 130 кілометрів.

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Подекуди повідомлялося, що Україна отримає версію “F” “Міражу 2000-5”. І, якщо це правда, це означає, що літак матиме досить досконалий радар, принаймні, на рівні з більшістю російських літаків.

Ймовірно, частково через те, що Франція експортувала його в інші країни, українські Mirage 2000-5 оснащені сучасною електронною системою самозахисту під назвою ICMS, яка допомагає захистити літак за допомогою приймачів радіолокаційних попереджень, глушилок, теплових пасток і розсіювачів фальшивих цілей. Друга версія цієї системи захисту частково працює під управлінням пілота, а версія 3, найновіша, працює автоматично.

Ракети класу “повітря-повітря”, які бойові пілоти беруть з собою в бій, є ще однією важливою частиною повітряних боїв. Mirage 2000 призначений для стрільби ракетами класу “повітря-повітря” малої, середньої та великої дальності під назвою MICA. Зброя використовується вже два десятиліття і постійно модернізується. Неясно, які саме версії MICA, якщо такі взагалі були, прибули з “Міражами”, відправленими в Україну.

Mirage 2000-5 у польоті, озброєний французькими ракетами класу «повітря-повітря» MICA та Magic. ВПС Тайваню / MILITARY HANDOUT / AFP

Міражі, на яких літатимуть українські пілоти, за більшістю повідомлень, матимуть сучасні сенсорні дисплеї та потужні комп’ютери для обробки даних з датчиків.

Вся інформація про роботу літака, як-от швидкість, висота, стан двигуна та конфігурація радарів, відображається в цифровому вигляді. Іноді це називають “скляною кабіною”. У порівнянні з пілотом, який сидить в радянському літаку «Сухой» або МіГ, пілот в Mirage 2000 краще розуміє, що відбувається навколо нього (це “обізнаність про ситуацію”), повільніше втомлюється і робить менше помилок.

Бойове застосування Mirage 2000-5 в Україні: переваги та ризики

Проблема, з якою матиме справу український пілот «Міражу», така: як і старіші F-16, передані українським ВПС іншими союзниками, французький Міраж 2000 все ще щонайменше на одне технічне покоління відстає від новітніх російських винищувачів, як-от Су-35 четвертого покоління і (рідко зустрічається) стелс-винищувач п’ятого покоління Су-57.

У прямому повітряному бою російський пілот, який керує будь-яким з цих літаків, має явну перевагу.

В середньому, російський пілот винищувача зможе виявити “Міраж-2000” задовго до того, як системи “Міражу-2000” виявлять російський літак. Завдяки більш ефективним системам наведення і ракетам більшої дальності, принаймні на папері, російський пілот мав би досить високі шанси збити “Міраж” ще до того, як український пілот встиг би навіть зробити постріл.

Mirage 2000-5 Mk2 з ракетою SCALP. Фото: Повітряно-космічні сили Франції

Але, хоча у фільмах повітряна війна зазвичай зображується як собачі бої між пілотами, які майже завжди носять сонцезахисні окуляри, на реальній війні повітряний бій - це гігантська, складна командна робота. Це правда, що індивідуальна майстерність пілота, ймовірно, все ще залишається найважливішим фактором успіху або невдачі повітряної операції, але ефективні військово-повітряні сили знають, що кожен учасник має виконувати свою роботу і повинен робити її добре. Це і розвідники, і технічні фахівці, і командири, і планувальники. Помилка будь-кого з них може призвести до знищення літака так само, як і помилка пілота.

Саме тут пілоти «Міражу 2000-5» матимуть беззаперечну перевагу в бою. Українські ВПС вже мають великий досвід використання літаків радянських часів для блефу та відволікання уваги своїх більш просунутих російських супротивників. У сучасних повітряних боях, що проходять в стилі “кішки-мишки”, українські “Міражі” не стануть раптом домінувати, але вони будуть більш ефективними.

Крилата ракета повітряного базування великої дальності Storm Shadow / SCALP показана на виставковому стенді європейського виробника ракет MBDA на Міжнародному авіашоу. 22 липня 2024 рік / AFP

В операціях проти наземних цілей переваги французьких літаків ще більш очевидні. Українські військово-повітряні сили мають майже трирічний досвід застосування західних технологій озброєнь в операціях проти російських військових, і вже більше двох років українські бойові літаки переобладнані для нанесення наземних ударів із застосуванням західних бомб і ракет. Це також означає, що українські розвідники, планувальники ударів і технічні фахівці мають багаторічну практику нанесення повітряних ударів літаками, озброєними західними бомбами, ракетами і крилатими ракетами.

Як Mirage 2000-5 вплине на хід повітряної війни в Україні?

У серпні 2023 року застаріл українські бомбардувальники Су-24 почали виконувати ударні місії, озброєні сучасними французькими крилатими ракетами SCALP, а до літа 2024 року українські авіаремонтники з’ясували, як оснастити бомбардувальник радянських часів французькою високоточною касетною бомбою “Молот”.

З точки зору українського пілота, нанесення повітряного удару із застосуванням будь-якою з цих видів зброї буде значно простішим на Міражі 2000, оскільки наземні ударні системи на борту літака були розроблені спеціально для того, щоб допомогти йому нанести удар ракетою SCALP або бомбою Hammer по цілі і безпечно покинути літак.

Mirage 2000 з Hammer AASM. Фото: Французькі повітряно-космічні сили

Для цього пілота нанесення наземного удару на Міражі має бути на порядок легшим і ефективнішим, ніж старий спосіб, коли для запуску сучасних французьких боєприпасів використовувалися літаки радянських часів.Не менш важливим, ніж краща ергономіка і краща обізнаність про ситуацію для пілота, є багатомісячний досвід команди ВПС України, отриманий під час минулих ударів з цією ж зброєю.

Більшість пілотів очікують, що повітряний удар, здійснений українськими винищувачами Міраж 2000 в найближчі дні і місяці, буде швидшим, точнішим, маневренішим і більш загрозливим, ніж будь-які повітряні удари, з якими коли-небудь зустрічалися російські засоби ППО.

У новинах повідомляється, що партія “Міражів”, яка зараз поставляється, невелика - від трьох до шести літаків.

Проти супротивника розміром з російські військово-повітряні сили три-шість літаків будь-якого типу самі по собі не можуть змінити баланс сил у повітряній війні. Але вони можуть на нього вплинути.

З точки зору пілота - українського чи російського - “Міраж-2000” в руках українських ВПС ускладнив роботу російських засобів ППО, скрізь, куди ці літаки можуть долетіти.