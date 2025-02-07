Україна має намір до 2030 року стати однією з трьох країн-лідерів за рівнем впровадження штучного інтелекту, інтегрувавши його в усі головні сфери державного управління.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому 3-й річниці Дія.City, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна інвестує в ШІ для оборони та інших галузей

За словами Шмигаля, штучний інтелект стане для України каталізатором розвитку.

Особливий пріоритет - розробкам на основі штучного інтелекту у військовій сфері, від створення “роїв дронів” до інформаційних систем для аналізу поля бою.

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“Також актуальним є використання ШІ у боротьбі з кіберзагрозами, російською пропагандою. Наші подальші плани дуже амбітні: до 2030 року прагнемо увійти до трійки країн світу за рівнем інтеграції та впровадження рішень на соснові ШІ”, - сказав він.

Шмигаль зазначив, що в Україні створюється ефективна екосистема для розвитку інноваційних компаній. Зокрема, defense-tech-компанії розробляють інновації для оборони.

Ідеться про створення розумних дронів, нові рішення для автоматизації безпілотників, розвиток роботизованих систем.

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Шмигаль зазначив, що розвивається галузь МedТech, що створює можливості для реабілітації наших захисників. Водночас EdTech пропонує сучасні цифрові рішення для освіти.

“BioТech й АgroТech — це нові можливості у біофармацевтиці та прискоренні відновлення ґрунтів після розмінування, це виробництво біопалива, це інноваційна поглиблена переробка аграрної сировини, щоб створити продукти з високою доданою вартістю. Це важлива економічна ціль”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Український рій безпілотників - що відомо

2 грудня 2024 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоро повідомив, що Україна цього року уклала контрактів на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників, з яких 1,3 мільйона вже надійшли, зокрема, дешеві безпілотники FPV.

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Він також розповів про те, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях і пропонують різноманітні продукти на основі ШІ.

“Я думаю, що наступного року значно зросте відсоток автономних безпілотників з наведенням на ціль”, - сказав він. “Ми можемо побачити перше реальне застосування рою безпілотників, хоча і не масове. Перші кроки будуть зроблені”.