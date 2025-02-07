Делегація Світового Конґресу Українців (СКУ) на чолі з Президентом Павлом Ґродом візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Захід стане одним із планів офіційного візиту делегації СКУ до Німеччини.Окрім заходів на полях конференції, у Мюнхені також заплановані зустрічі делегації СКУ з німецькими високопосадовцями й політиками, провідними громадськими діячами. Серед основних тем – консолідація зусиль на підтримку України та її євроатлантичної інтеграції, обговорення питань захисту територіальної цілісності України, безпекових гарантій та перспективи запрошення України до НАТО.

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Також йтиметься про актуальні проблеми української національної меншини та вимушених переселенців, зокрема пошук рішень для підтримки українців, які тимчасово перебувають у Німеччині.

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Павло Ґрод також зустрінеться з українською громадою Німеччини. Подія під назвою “Справедливий мир починається з безпеки: Україну – в НАТО” запланована на 16 лютого.

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Мета візиту делегації СКУ – посилення підтримки України на тлі безпекових викликів у контексті майбутніх мирних перемовин, а також обговорення низки нагальних питань, що стосуються майбутнього України та Європи.

Нагадаємо, українська громада в Мюнхені анонсувала масштабну проукраїнську акцію, яка відбудеться з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції. На заході виступить Президент СКУ Павло Ґрод.