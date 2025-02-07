Делегація Світового Конґресу Українців (СКУ) на чолі з Президентом Павлом Ґродом візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Захід стане одним із планів офіційного візиту делегації СКУ до Німеччини.Окрім заходів на полях конференції, у Мюнхені також заплановані зустрічі делегації СКУ з німецькими високопосадовцями й політиками, провідними громадськими діячами. Серед основних тем – консолідація зусиль на підтримку України та її євроатлантичної інтеграції, обговорення питань захисту територіальної цілісності України, безпекових гарантій та перспективи запрошення України до НАТО. 

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Також йтиметься про актуальні проблеми української національної меншини та вимушених переселенців, зокрема пошук рішень для підтримки українців, які тимчасово перебувають у Німеччині. 

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Павло Ґрод також зустрінеться з українською громадою Німеччини. Подія під назвою “Справедливий мир починається з безпеки: Україну – в НАТО” запланована на 16 лютого.

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Мета візиту делегації СКУ – посилення підтримки України на тлі безпекових викликів у контексті майбутніх мирних перемовин, а також обговорення низки нагальних питань, що стосуються майбутнього України та Європи. 

Нагадаємо, українська громада в Мюнхені анонсувала масштабну проукраїнську акцію, яка відбудеться з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції. На заході виступить Президент СКУ Павло Ґрод.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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