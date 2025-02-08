Українські військові збили російський літак Су-25 на Торецькому напрямку.

Про це повідомили воїни 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

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«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», - написали військові.

Воїни ЗСУ збили російський літак Су-25: подробиці

Бійці показали відео збиття ворожої «сушки».

«Приземлити» російський літак вдалося переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла».

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Зробили це військові зведеного зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО.

Вони розповіли, що після збиття літака російський гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота. Однак, марно.

«Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити», - уточнили оборонці.

Українські воїни не виключають, що вони змогли пошкодити ворожий гелікоптер.

«У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть, не русскій, бо, як відомо: “русскіє своїх не кидають.” Кого кинули - той не свій», - підсумували українські захисники.