Глядачі оцінили виступ гурту у 10 балів. Від журі артисти отримали 9 балів.

Переможця визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

У фіналі взяли участь десять учасників: FIЇNKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.

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Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025», що відбудеться у Швейцарії.

Минулого року Ziferblat брав участь у Нацвідборі на «Євробачення-2024».

Тоді колектив посів друге місце з піснею Place I Call Home. Переможцями стали alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Євробачення-2025: коли відбудеться

69-й пісенний конкурс «Євробачення-2025» відбудеться у швейцарському місті Базель.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали - на 13 та 15 травня.

Як пише Суспільне, подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн.

32 з них змагатимуться у півфіналах.

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До фіналу потраплять до 20 учасників. Також у фіналі автоматично беруть участь представники країн «великої п’ятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року - Швейцарія.

Євробачення-2024: хто переміг

Минулого року на пісенному конкурсі перемогли представники Швейцарії - небінарний співак Nemo з піснею The Code.

Своєю композицією Nemo прагнули привернути увагу до гендерної ідентичності та психічного здоров’я.

На другому місці - артист з Хорватії Baby Lasagna.

Україна на «Євробаченні-2024» стала третьою. Нашу державу представляв дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Композиція натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань.