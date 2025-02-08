У п’ятницю, 7 лютого, в японському Токіо відбулась акція протесту біля посольства РФ.

Учасники виступили проти агресивної політики Москви та окупації нею чужих територій.

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Про це стало відомо Kyiv Post.

Акція проти російської агресії у Японії  

В акції взяли участь кілька десятків чоловіків та жінок. Переважно це була молодь. 

Ексклюзивне фото Kyiv Post

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Мітингарі тримали плакати з написами «Окупація - це не тільки північні території!», «Курили, Крим, Абхазія, Осетія, Чечня, Карелія - окуповані Росією».

Ексклюзивне фото Kyiv Post

«Не слід забувати, що агресія Росії не обмежується лише Україною, Європою, чи навіть Африкою та Близьким Сходом. Під окупацією Москви досі лишаються і японські території, а також землі корінних народів у самому складі т.зв. РФ. Світ має постійно тримати це на порядку денному і докладати всіх зусиль, аби відновити справедливість і зробити moscovia small again», - пояснила мету акції одна з її учасниць.

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Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Ексклюзивне фото Kyiv Post
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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