У п’ятницю, 7 лютого, в японському Токіо відбулась акція протесту біля посольства РФ.

Учасники виступили проти агресивної політики Москви та окупації нею чужих територій.

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Про це стало відомо Kyiv Post.

Акція проти російської агресії у Японії

В акції взяли участь кілька десятків чоловіків та жінок. Переважно це була молодь.

Ексклюзивне фото Kyiv Post

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Мітингарі тримали плакати з написами «Окупація - це не тільки північні території!», «Курили, Крим, Абхазія, Осетія, Чечня, Карелія - окуповані Росією».

Ексклюзивне фото Kyiv Post

«Не слід забувати, що агресія Росії не обмежується лише Україною, Європою, чи навіть Африкою та Близьким Сходом. Під окупацією Москви досі лишаються і японські території, а також землі корінних народів у самому складі т.зв. РФ. Світ має постійно тримати це на порядку денному і докладати всіх зусиль, аби відновити справедливість і зробити moscovia small again», - пояснила мету акції одна з її учасниць.