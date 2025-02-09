Концерт-презентація унікального альбому Postponed dreams дуету Formula у складі визнаних вдома й за кордоном музикантів-віртуозів: Тетяна Павлічук-Тишкевич (фортепіано) та Назарій Стець (контрабас) - відбудеться 12 лютого о 18:00 у Goethe Institut в Україні (Київ, вул. Лаврська, 16 Л).

Подія безпрецедентна для України, адже за всі роки відновленої Незалежності й донині не було втілено в життя жодного професійного цілісного альбому музики для контрабаса з фортепіано.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Донині академічна музика для контрабаса не видавалась українськими музикантами на цифрових носіях. Створення диску стало можливим завдяки реалізації грантової програми Per Forma від Kyiv Contemporary Music Days, Fonds Podiumkunsten та Міністерству культури, освіти та науки Нідерландів.

Що собою представляє альбом Postponed dreams?

Тетяна Павлічук-Тишкевич: Альбом представляє колекцію сучасної музики, що спеціально написана чи адаптована для дуету контрабаса з фортепіано. Надзвичайно важливою та цінною в історичному контексті є детальна робота та спілкування між нашим дуетом Formula та композиторами, чия музика записувалась. До альбому увійшли твори композиторів з Угорщини, України та Аргентини: Sonata e moll Вільмоша Монтага, «Елегія» Золтана Алмаші, «Легенда» Геннадія Ляшенка, «Колискова на прощання» Євгена Стецюка, Tristeza, Temperamental i Suenos Андреса Мартіна.

Advertisement

У нинішніх контекстах зрозуміла щемка назва Postponed dreams — відкладені мрії. Однак, будь ласка, розшифруйте до кiнця.

Назарій Стець: Для нас обох, як для музикантів, що від початку повномасштабної війни прийняли рішення залишатись в Україні, цей альбом став по суті точкою опори, адже для багатьох наших співвітчизників саме поняття «мрії» залишилось десь у спогадах про довоєнний час. Життя дуже сильно переформатувалося в силу неймовірно поганих обставин і, очевидно, що ворог дуже хоче забрати можливість жити своє звичне життя, займатись мистецтвом і мріяти. Ми обоє вже давно захоплювались камерною музикою та багато працювали кожен у своїй мистецькій бульбашці. Повномасштабна війна забрала у нас дуже багато й багатьох, тому, коли ми зрештою створили дует Formula, перше, про що домовились, — обовʼязково запишемо альбом із музикою, яку давно мріяли зіграти; із сучасною музикою українських композиторів; із музикою, яка розповідає про наш час. А ще ми домовились більше ніколи не відкладати мрії.

Advertisement

Фото: Вадим Сірий.

Advertisement

Пам’ятаю, як восени 2023 року на концерті у Vere Music Fund Назарій висловив жаль, що контрабас не є популярним інструментом серед студентів в Україні.

Назарій Стець: Оглядаючись на українські реалії останніх десятиліть, мушу констатувати катастрофічно низьку кількість нових імен із контрабасом. Не вдаючись в детальний аналіз, тому що це результат багатьох помилок і факторів з минулого, які треба терміново виправляти. Як на мене, поява якісних записів і нового репертуару — це саме ті обовʼязкові кроки, що мусимо робити для виправлення цієї халепи. Кожен на своєму місці. Так добре, наскільки може. І сподіватись, що вже у найближчому майбутньому в музичних академіях буде не один контрабасист на всі курси, а по три на кожному.

Advertisement

Як музикант, що вже 17 років присвятив цьому інструменту, констатую — за контрабасом майбутнє сучасної музики! Для нього пишуть все більше й більше творів, він поступово завойовує всі жанри, починаючи з джазу й до експериментальних новітніх течій. Затребуваність у хороших виконавцях-контрабасистах зросла, як ніколи раніше.

Метою створення нашого з Танею альбому Postponed dreams є, зокрема, популяризація камерного ансамблювання. Для нас важлива популяризація контрабасу як сольного, так і рівноцінного інструменту в камерних складах з надзвичайними технічними та звукотворчими можливостями.

Й про вашу благодійницьку активність. Ви часто у складі дуету та інших музичних колективів, учасниками яких ви є, організовуєте концерти в Україні й за кордоном, ініціюєте заходи, які допомагають зібрати кошти на підтримку ЗСУ, постраждалих цивільних.

Advertisement

Тетяна Павлічук-Тишкевич: Вже під час повномасштабної війни у 2022 році з колегами-однодумцями створили фонд Music Unites, призначення якого - допомога військовим, шпиталям, дітям, літнім людям. Дійсно й соло, й у складі нашого дуету Formula, й квартету Kyiv Tango Orchestra та інших великих колективів, зокрема, Національного ансамблю солістів «Київська Камерата», ми виступаємо та демонструємо високий рівень нашої музичної школи та доносимо важливу інформацію за кордоном про спротив наших людей, про те, як у нас вдома, попри страшну війну, вирує життя. Своїми мистецькими інструментами та через щирий діалог (після кожного концерту за кордоном у нас жвавий діалог з публікою) доводимо, що Україна гідна уваги не тільки тому, що в нас війна, а передусім, тому що наша країна - повноцінна частина Європи зі своєю стародавньою багатою культурою, ґрунтовною освітою. Україна серце Європи, в якому живуть не лише найсміливіші люди, а й дуже талановиті.

Створення диску Postponed dreams дуету Formula стало можливим завдяки реалізації грантової програми Per Forma від Kyiv Contemporary Music Days, Fonds Podiumkunsten та Міністерству культури, освіти та науки Нідерландів.