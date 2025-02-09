Розвідка Південної Кореї має докази, що КНДР - на порушення санкцій Радбезу ООН - торік направила до Росії тисячі робітників для покриття дефіциту робочої сили.

Про це повідомляє Yonhap.

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Північна Корея відправила тисячі робітників в РФ минулого року

За даними Національної розвідслужби Південної Кореї, у 2024 році КНДР відрядила тисячі робітників на будівельні майданчики по всій Росії. Так вона допомагала країні-агресорці вирішити проблему значної нестачі робочої сили, що виникла через війну з Україною.

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Видання нагадує, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 11 вересня 2017 року (за яку проголосувала й Росія) КНДР заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, а всі її робітники повинні були повернутися на батьківщину до грудня 2019-го.

У Сеулі стверджують, що Росія, аби приховати порушення санкцій РБ ООН, видає північнокорейським робітникам студентські візи.

Більше по темі КНДР використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу, - ISW РФ може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області.

Зазначається, що за даними російської Федеральної служби статистики торік до РФ в’їхали 13 221 громадянин КНДР - приблизно у 12 разів більше, ніж роком раніше. Серед них було 7 887 осіб, котрі приїхали нібито з освітньою метою.

Північна Корея використовує війну в Україні у своїх інтересах

Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу.

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В ISW зазначають, що Росія може надавати КНДР безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях на Курщині. За даними джерел японського телеканалу NHK, РФ погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників.

Водночас Росія, як і раніше, неохоче допомагає КНДР у розробці ядерної зброї. Москва побоюється, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин із США та ускладнити відносини з Китаєм.