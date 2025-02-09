Українські військові знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку. 

Про це повідомили в ДПСУ та показали відео ураження. 

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Прикордонники знищили російську бронетехніку: відео

Ворожу важку техніку підбили бійці підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста».

Воїни пошкодили та знищили два російських танки, 2 БТР, 2 БМП та броньований тягач БТС-4. 

«Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір», - наголосили прикордонники. 

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Українські військові збили російський Су-25

Напередодні українські військові збили російський літак Су-25. 

Ворожий штурмовик «приземлили» на Торецькому напрямку за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». 

Українські воїни не виключають, що вони змогли пошкодити ворожий гелікоптер, який намагався врятувати пілота збитої «Сушки». 

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