Українські військові знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
Про це повідомили в ДПСУ та показали відео ураження.
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Прикордонники знищили російську бронетехніку: відео
Ворожу важку техніку підбили бійці підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста».
Воїни пошкодили та знищили два російських танки, 2 БТР, 2 БМП та броньований тягач БТС-4.
«Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір», - наголосили прикордонники.
Українські військові збили російський Су-25
Напередодні українські військові збили російський літак Су-25.
Ворожий штурмовик «приземлили» на Торецькому напрямку за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».
Українські воїни не виключають, що вони змогли пошкодити ворожий гелікоптер, який намагався врятувати пілота збитої «Сушки».