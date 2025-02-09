Під Житомиром виявили 27-річного солдата однієї з військових частин, у якого діагностували тяжкі травми голови.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

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«27-річного чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18:00 та повідомили про це до поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та медики екстреної допомоги. Лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови», - йдеться у повідомленні.

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Травмування мобілізованого співробітника Львівського університету

Зазначається, що обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних. Потерпілий перебуває у лікарні в стабільному стані.

Як встановили правоохоронці, потерпілим є житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження.

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Напередодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що з травмами голови виявили старшого лаборанта Навчальної лабораторії ядерної фізики Львівського національного університету ім. І.Франка Степана Більченка.

Зі слів його приятеля Владислава Кононова, Степан зустрів працівників ТЦК, коли йшов на роботу.