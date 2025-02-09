Під Житомиром виявили 27-річного солдата однієї з військових частин, у якого діагностували тяжкі травми голови.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.
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«27-річного чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18:00 та повідомили про це до поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та медики екстреної допомоги. Лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови», - йдеться у повідомленні.
Травмування мобілізованого співробітника Львівського університету
Зазначається, що обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних. Потерпілий перебуває у лікарні в стабільному стані.
Як встановили правоохоронці, потерпілим є житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження.
Напередодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що з травмами голови виявили старшого лаборанта Навчальної лабораторії ядерної фізики Львівського національного університету ім. І.Франка Степана Більченка.
Зі слів його приятеля Владислава Кононова, Степан зустрів працівників ТЦК, коли йшов на роботу.
Мобілізація Більченка: у ТЦК прокоментували ситуацію
За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП та не оновлював військово-облікові дані.
«Громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої визнаний придатним до військової служби в Збройних силах України. Жодних медичних чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не представив», - додали в групі комунікацій обласного ТЦК та СП.
Зазначається, що 5 лютого Більченко був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого його доставили до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.
У ТЦК закликали не маніпулювати цією темою і додали, що жодних протиправних дій до Більченка військовослужбовці Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП не здійснювали.