Латвія, Литва та Естонія відʼєднались від енергетичної системи Росії та Білорусі й повністю синхронізувалися з європейською енергомережею

Про це повідомила Європейська комісія.

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Країни Балтії успішно підключилися до єдиної енергосистеми Європи

Країни Балтії приєдналися до європейської континентальної мережі через Польщу.

У ЄС зазначили, що синхронізація Латвії, Литви та Естонії - це проєкт, який Єврокомісія підтримувала протягом останніх 15 років. На його реалізацію виділили 1,23 мільярда євро грантів від Connecting Europe Facility. Ці гроші покрили 75% інвестиційних витрат. Також фінансування здійснювалося за рахунок додаткових інвестицій в рамках Recovery and Resilience Facility у Латвії та Литві.

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Країни Балтії були останніми трьома державами-членами ЄС, чиї електромережі все ще повністю працювали в системі Росії та Білорусі. Там частота електроенергії централізовано контролювалася Росією. Це робило Латвію, Литву та Естонію уразливими.

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Проєкт з синхронізації країн до енергосистеми ЄС вдалося реалізували на 10 місяців раніше, ніж планували.

«Останні лінії електропередачі з Росією та Білоруссю тепер будуть демонтовані. Ці ланцюги ліній електропередач, що з’єднують країни Балтії з ворогуючими сусідами, підуть у минуле. Це свобода. Свобода від погроз і шантажу», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.