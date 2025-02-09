ЗМІ оприлюднили супутникові знімки нафтобази «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ, яку атакували дрони в ніч на 5 лютого.

Атака дронів на нафтобазу «Албашнєфть»: наслідки

Як пише «Радіо свобода», зображення з супутника підтверджують, що на нафтобазі було пошкоджено два резервуари з паливом. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше у соцмережах повідомляли, що в одному з резервуарів було 60 тонн нафти. В іншому - стільки ж дизелю. 

Проте другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхово. Займання там не було, зазначали в пабліках.  

Advertisement

Удар по нафтобазі у Краснодарському краї

У ніч на 5 лютого Сили оборони уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї - «Албашнєфть». 

У Генеральному штабі зазначили, що цей завод з первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ». 

Він задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. 

Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі
Більше по темі

Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі

Один із постраждалих нині у лікарні у важкому стані.

Крім того, тоді ж наші захисники вразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук» на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Дрони
Росіяни запустили по Україні 151 дрон: скільки збили Київ
Росіяни запустили по Україні 151 дрон: скільки збили
Київ Пост
12г тому
Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67 Київ
Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67
Київ Пост
1д тому
Дрон влучив у приватний будинок у Сумах Дрони
Дрон влучив у приватний будинок у Сумах
Київ Пост
1д тому
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ США
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ
Стефан Коршак
2д тому
Читати далі
Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС Росія
Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС
Київ Пост
6г тому
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень Росія
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень
Київ Пост
8г тому
Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі Дніпро
Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі
Київ Пост
9г тому
КНДР торік відрядила до Росії тисячі робітників, - розвідка Південної Кореї Росія
КНДР торік відрядила до Росії тисячі робітників, - розвідка Південної Кореї
За матеріалами Укрінформ
10г тому
" Попередній Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень
Далі » Під Житомиром знайшли військового з тяжкими травмами голови