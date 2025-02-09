ЗМІ оприлюднили супутникові знімки нафтобази «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ, яку атакували дрони в ніч на 5 лютого.
Атака дронів на нафтобазу «Албашнєфть»: наслідки
Як пише «Радіо свобода», зображення з супутника підтверджують, що на нафтобазі було пошкоджено два резервуари з паливом.
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Раніше у соцмережах повідомляли, що в одному з резервуарів було 60 тонн нафти. В іншому - стільки ж дизелю.
Проте другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхово. Займання там не було, зазначали в пабліках.
Удар по нафтобазі у Краснодарському краї
У ніч на 5 лютого Сили оборони уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї - «Албашнєфть».
У Генеральному штабі зазначили, що цей завод з первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ».
Він задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.
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