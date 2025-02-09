ЗМІ оприлюднили супутникові знімки нафтобази «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ, яку атакували дрони в ніч на 5 лютого.

Атака дронів на нафтобазу «Албашнєфть»: наслідки

Як пише «Радіо свобода», зображення з супутника підтверджують, що на нафтобазі було пошкоджено два резервуари з паливом.

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Раніше у соцмережах повідомляли, що в одному з резервуарів було 60 тонн нафти. В іншому - стільки ж дизелю.

Проте другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхово. Займання там не було, зазначали в пабліках.