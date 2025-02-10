16 лютого в Україні відзначається День єднання – особливе свято, що символізує силу нашої згуртованості. Вперше цей день відзначили в 2022 році як відповідь на загрозу широкомасштабної війни, і відтоді він став традицією, що нагадує про незламність українського духу.

День єднання: історія свята

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На початку 2022 року західні розвідки попереджали про можливе вторгнення російських військ, яке прогнозували на 16 лютого. Українське суспільство продовжувало жити у звичному ритмі, хоча загальний рівень тривоги зростав. Щоб підтримати бойовий дух нації та протистояти інформаційному тиску, Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. Це свято було запроваджене згідно з указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства” від 14 лютого 2022 року.

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“Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання”, – заявив Зеленський у 2022 році. Так було започатковане нове національне свято, покликане нагадувати про силу народу в його єдності.

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Традиції Дня єднання 2025 року

Цього дня по всій країні піднімають державний прапор і виконують національний гімн. Українці одягають вишиванки або одяг у патріотичних кольорах, прикрашають себе синьо-жовтими стрічками. Крім того, цей день – чудова нагода підтримати українських військових, зробивши донат на користь Збройних сил України.

Наприкінці третього року повномасштабного вторгення День єднання залишається важливим символом нашої національної згуртованості та стійкості. Це нагадування Україні та світу про те, що разом ми здатні не лише боронити свою землю, а й будувати сильну та незалежну державу. Ніхто не може забрати в нас те, що ми маємо, адже українці звикли сміливо дивитися на всі виклики майбутнього.

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Головні ідеї Дня єднання:

Патріотизм і єдність . Це свято об’єднує українців незалежно від їхнього місця проживання, мови чи політичних поглядів.

Підтримка захисників . Цього дня особлива увага приділяється військовим і волонтерам, які щодня відбивають наступ ворога, виборючи нашу свободу.

Збереження культурної спадщини. Проведення тематичних заходів на підтримку України допомагає плекати національні традиції та передавати їх наступним поколінням.

День єднання нагадує, що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати будь-які виклики та зберегти незалежність нашої держави. Щороку це свято стає більш масштабним і набуває сакрального значення, адже ми вистояли вже так довго, тож зможемо протриматися ще.

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Привітання з Днем єднання

Цього дня важливо не лише брати участь у святкових заходах, а й підтримати своїх рідних і друзів теплими словами. Ось кілька варіантів привітань: