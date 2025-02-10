Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

Зеленський закликав ЄС посилити санкційний тиск на “тіньовий флот”

“Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск”, − сказав Зеленський.

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Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій.

Зеленський також привітав країни Балтії з від’єднанням від енергосистеми РФ

Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.

“Сьогодні − важлива подія для нашого регіону, загалом Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою... Я вітаю наших друзів − Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням”, − зазначив Зеленський.

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