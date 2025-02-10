Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.
Зеленський закликав ЄС посилити санкційний тиск на “тіньовий флот”
“Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск”, − сказав Зеленський.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій.
Зеленський також привітав країни Балтії з від’єднанням від енергосистеми РФ
Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.
“Сьогодні − важлива подія для нашого регіону, загалом Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою... Я вітаю наших друзів − Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням”, − зазначив Зеленський.
Як “дорослі” в Білому домі можуть перемогти у Четвертій світовій війні
Данія посилює перевірки «тіньового флоту» Росії
Морське відомство Данії заявляло, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення “тіньового флоту” Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.
За останні місяці в Балтійському морі було розірвано кілька підводних телекомунікаційних і енергетичних кабелів, а експерти і політики звинувачують Росію в організації гібридної війни проти західних країн, які підтримують Україну.
До складу російського “тіньового флоту”, що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.
Раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 83 осіб, які сприяли експорту російських нафтопродуктів та поширенню пропаганди.