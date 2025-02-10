Литовська ініціатива Radarom! вже втретє об’єднала людей для збору коштів на підтримку України.

Цього разу за тиждень вдалося зібрати понад мільйон євро, повідомляє LRT.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Що відомо про ініціативу Radarom!

Організатори повідомили, що станом на ранок понеділка сума пожертв від громадян та підприємців країни вже сягнула 1 037 170 євро.

Дві третини зібраних коштів підуть на закупівлю дронів та засобів протидії дронам, вироблених в Литві, а решта - на придбання обладнання українського виробництва.

Advertisement

Закінчення збору коштів заплановано на 24 лютого. Завдяки двом попереднім акціям, від бізнесу та жителів країни було зібрано 22,8 мільйона євро.

За ці кошти було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 машини для транспортування мобільних радарів та 1141 комплект спорядження для військових.

3 лютого у Литві розпочали ініціативу “Radarom!” зі збору коштів на дрони та антидрони для України. Організаторами виступили громадські організації та національне телебачення LRT.

Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту
Більше по темі

Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту

Офіційно другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.

Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

Advertisement

Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.

 

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Європа
Чехія розслідує незаконне постачання безпілотників до України Європа
Чехія розслідує незаконне постачання безпілотників до України
Київ Пост
4г тому
Трамп запровадить мита на імпорт у США сталі та алюмінію США
Трамп запровадить мита на імпорт у США сталі та алюмінію
Київ Пост
7г тому
Як “дорослі” в Білому домі можуть перемогти у Четвертій світовій війні Путін
ПОГЛЯД: Як “дорослі” в Білому домі можуть перемогти у Четвертій світовій війні
Андрій Піонтковський
9г тому
Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС Росія
Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Українці масово мігрують із Польщі до Німеччини: що сталось? Європа
Українці масово мігрують із Польщі до Німеччини: що сталось?
Київ Пост
6хв тому
Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції - організатори Європа
Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції - організатори
За матеріалами AFP
3г тому
Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту Європа
Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту
Київ Пост
3г тому
Європейські вибори 2025 року – наслідки для ЄС та України Росія
ПОГЛЯД: Європейські вибори 2025 року – наслідки для ЄС та України
Марк Темницький
4г тому
" Попередній День єднання 2025: історія свята й значення для кожного українця
Далі » Трамп запровадить мита на імпорт у США сталі та алюмінію