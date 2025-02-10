Литовська ініціатива Radarom! вже втретє об’єднала людей для збору коштів на підтримку України.

Цього разу за тиждень вдалося зібрати понад мільйон євро, повідомляє LRT.

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Що відомо про ініціативу Radarom!

Організатори повідомили, що станом на ранок понеділка сума пожертв від громадян та підприємців країни вже сягнула 1 037 170 євро.

Дві третини зібраних коштів підуть на закупівлю дронів та засобів протидії дронам, вироблених в Литві, а решта - на придбання обладнання українського виробництва.

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Закінчення збору коштів заплановано на 24 лютого. Завдяки двом попереднім акціям, від бізнесу та жителів країни було зібрано 22,8 мільйона євро.

За ці кошти було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 машини для транспортування мобільних радарів та 1141 комплект спорядження для військових.

3 лютого у Литві розпочали ініціативу “Radarom!” зі збору коштів на дрони та антидрони для України. Організаторами виступили громадські організації та національне телебачення LRT.

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Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

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Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.