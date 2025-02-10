Це нагадує ізраїльські «пейджерні атаки» на «Хезболлу»: відеоокуляри для операторів безпілотників, партію яких російські волонтери отримали від анонімного постачальника, були заміновані. Кожен із цих приладів містив заряд пластикової вибухівки, призначений для детонації в момент його увімкнення.

Відеоокуляри для росіян заміновані: що сталося?

Про це у п’ятницю першою повідомила російська державна інформаційна агенція ТАСС, цитуючи Ігоря Потапова, офіційного представника ВАТ «НПП», яке розробляє і постачає засоби радіоелектронної боротьби російським військам, зокрема, підрозділам, які беруть участь у так званій «спеціальній військовій операції».

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За словами Попатова: «Партію окулярів Cobra X v4 передав чоловік на ім’я Роман як гуманітарну допомогу. Коли окуляри увімкнули, вони вибухнули. Коли відкрили всю партію, то виявили пластикову вибухівку в усіх виробах».

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Китайська компанія Skyzone спеціалізується на виробництві електронного обладнання, необхідного для керування FPV-дронами. До комплекту Cobra X v4 від Skyzone, який одягається на голову, входить 48-канальний приймач/передавач «Steadyview», що працює на частоті 5,8 ГГц, і вбудований РК-екран високої роздільної здатності, на який виводиться згенероване дроном зображення. Він став улюбленим як серед військових, так і серед цивільних користувачів завдяки якості та стабільності зображення і контролю сигналу.

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За словами Попатова, цей інцидент підкреслив необхідність для військовослужбовців бути пильними при отриманні гуманітарної допомоги з невідомих джерел:

«...Гуманітарну допомогу, якщо її надають нові, незнайомі особи, завжди треба перевіряти. У нас досить багато людей, які займаються гуманітарною допомогою, всі вони досить відомі. І коли раптом з’являється якийсь благодійник із бажанням допомогти – це, звичайно, чудово, але завжди треба перевіряти».

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Прокремлівський військовий блогер «РаZведДоZор» опублікував фотографії, на яких розбирають заміновані окуляри і виявляють у корпусі вибуховий заряд із детонатором.