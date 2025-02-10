У 2024 році Китай імпортував з Росії 3700 тонн титану, що на 44% більше, ніж у попередньому році, свідчать дані Головного митного управління КНР, повідомляють Ведомости.

Китай нарощує імпорт російського титану попри санкції

Попри значне збільшення обсягів поставок титану до Китаю у 2024 році, їхня вартість зменшилася на 1,4% порівняно з попереднім роком і склала близько 89 мільйонів доларів США.

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Збільшення експорту пояснюється підвищеним попитом на титан з боку китайських високотехнологічних галузей, зокрема машинобудування, аерокосмічної та хімічної промисловості.

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Особливим попитом користуються титанові смуги, прутки, профілі, дріт, пластини, стрічка та фольга.

За даними Чжецзянського університету торгівлі та промисловості, у 2024 році споживання цих видів титанової продукції в Китаї зросло на 8% і досягло 64 561 тонни, а в 2025 році очікується подальше зростання до 70 175 тонн.

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Російська компанія ВСМПО-Авісма, найбільший у світі виробник титану, контролює 90% виробництва цього металу в Росії.

Її основні активи розташовані у Верхній Салді. Окрім неї, виробництвом титану в РФ займаються ще кілька компаній.

Імпорт російського титану західними країнами не заборонений, проте у 2023 році США запровадили ліцензування для експорту продукції ВСМПО-Авісма.

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До російського вторгнення в Україну, компанія ВСМПО-Авісма забезпечувала значну частину потреб у титані для авіабудівних гігантів, зокрема 65% для Airbus, 35% для Boeing та 100% для Embraer. Rolls-Royce та Safran також залежали від російського титану.

Після початку війни західні компанії оголосили про плани щодо зменшення цієї залежності.

Проте, експерти прогнозують подальше зростання експорту російського титану до Китаю у 2025 році, а також збільшення внутрішнього споживання в Росії через імпортозаміщення.

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