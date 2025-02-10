Суд підтвердив обґрунтованість підозри у державній зраді, висунутої чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку та колишньому вищому керівництву України.

Про це повідомило Державного бюро розслідувань.

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Анатолію Івченку призначили мільйонну заставу − подробиці

За даними слідства, президент-утікач Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров сприяли стягненню з України понад 3 млрд грн на користь Росії під приводом погашення вигаданого боргу.

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Як повідомляє ДБР, у 2011 році міністр оборони Росії звернувся до тодішнього керівництва України з проханням допомогти стягнути борг комерційного підприємства за газ, постачений ще в 1996-1997 роках.

Попри відсутність підстав для стягнення коштів з України, тодішнє керівництво країни та суддя Господарського суду Києва сприяли задоволенню позову Міноборони РФ.

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У 2012 році суд стягнув з державного бюджету України понад 3 млрд грн на користь Росії. У 2014 році, після початку російської агресії, це рішення було скасовано, але стягнуті кошти повернути не вдалося.

Фото: Державне бюро розслідувань

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За даними слідства, ця схема була організована російським керівництвом для фінансування війни проти України.

Суд обрав судді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн грн.

Експрезиденту та прем’єр-міністру України обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За державну зраду фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.