Суд підтвердив обґрунтованість підозри у державній зраді, висунутої чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку та колишньому вищому керівництву України.
Про це повідомило Державного бюро розслідувань.
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Анатолію Івченку призначили мільйонну заставу − подробиці
За даними слідства, президент-утікач Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров сприяли стягненню з України понад 3 млрд грн на користь Росії під приводом погашення вигаданого боргу.
Як повідомляє ДБР, у 2011 році міністр оборони Росії звернувся до тодішнього керівництва України з проханням допомогти стягнути борг комерційного підприємства за газ, постачений ще в 1996-1997 роках.
Попри відсутність підстав для стягнення коштів з України, тодішнє керівництво країни та суддя Господарського суду Києва сприяли задоволенню позову Міноборони РФ.
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У 2012 році суд стягнув з державного бюджету України понад 3 млрд грн на користь Росії. У 2014 році, після початку російської агресії, це рішення було скасовано, але стягнуті кошти повернути не вдалося.
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