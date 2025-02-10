У 2024 році 11 083 українські компанії змінили свою юридичну адресу, повідомив Опендатабот.

Які компанії в Україні найчастіше релокують?

За даними Опендатабот, наразі відсоток релокованих компаній на 18% менше, ніж у 2023 році, і на 25% менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни.

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Найбільше компаній переїхали з Києва (36,6%), Київської області (10%) та Дніпропетровської області (10%).

Найпопулярнішими напрямками для релокації стали Київ (28%), Київська область (11%) і Дніпропетровська область (10%).

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Інфографіка: Опендатабот

Найбільше серед компаній, які змінили адресу реєстрації, тих, що займаються оптовою торгівлею (32%), будівництвом (6%) і операціями з нерухомістю (4,8%).

Куди найчастіше в Україні релокує бізнес?

Інфографіка: Опендатабот

Найбільшими компаніями за доходом, які змінили адресу у 2024 році, стали:

“ЗЕ.ТЕК” (торгівля газом);

“КВОРУМ-НАФТА” (виробництво паперової продукції);

“ЗОЛОТИЙ ДРАКОН” (оптовая торгівля).

Найпопулярніші маршрути переїздів: з Києва до Київської області; з Києва до Дніпропетровської області, а також із Київської області до Києва.