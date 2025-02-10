Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного, повідомили в понеділок організатори.

Головною темою конференції у Мюнхені буде війна в Україні

Високопоставлені представники нової адміністрації президента США Дональда Трампа також будуть присутні на зустрічі в південнонімецькому місті з п’ятниці по неділю.

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До складу американської делегації увійдуть віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і посланник президента з питань українсько-російської війни Кіт Келлогг, повідомив на прес-конференції в Берліні голова MSC Крістоф Хойсген.

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Очікується, що Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва, сказав Хойгсен.

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«Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний - і у нас є ознаки того, що він буде використаний - для досягнення прогресу щодо миру в Україні. Ми припускаємо, що переговори відбуватимуться в кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції», - сказав колишній дипломат.

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«У чому я впевнений, так це в тому, що конференція буде використана для того, щоб побачити контури такого плану».

Хойсген додав: «Я сподіваюся, що ми досягнемо прогресу в Мюнхені... Той факт, що відповідальний за це Келлогг буде присутній, є для мене свідченням цього».

Зустріч високого рівня з питань безпеки в Мюнхені відбудеться незадовго до трирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Конференція може стати однією з перших можливостей для високопосадовців США безпосередньо поспілкуватися з представниками України після повернення Трампа до Білого дому минулого місяця.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидке завершення війни, але надав мало деталей про те, як він сподівається досягти цієї мети.

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Очікується, що Венс виступить з промовою в п’ятницю в Мюнхені, сказав Хойсген, додавши, що там не буде жодного офіційного представника російського уряду.

«Ніхто не висловлював бажання, щоб офіційні росіяни... приїхали», - сказав він. Навпаки, організатори «запросили росіян з неурядових організацій, з опозиції, як з Росії, так і з еміграції».

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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