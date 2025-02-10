Українські громади за перший тиждень зареєстрували вже понад 150 заходів у 124 містах і 27 країнах світу на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення в рамках кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Світового Конґресу Українців (СКУ).

Реєстрація подій на карті розпочалася 4 лютого. СКУ закликає українські організації та друзів України долучитися до кампанії, щоб нагадати світові про боротьбу України.

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Аби додати захід, потрібно внести інформацію про країну, місто, тип події, організатора, а також вказати дату, час, і контактну особу.

Зареєструвати подію можна за посиланням.

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Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну у своєму місці. Більше інформації про кампанію – на спеціальній сторінці.

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Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

Масштабну адвокаційну кампанію “Stand with Ukraine” до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну СКУ оголоcив 11 січня. Мета – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

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