Після початку великої війни проти України співробітники Федеральної служби судових приставів РФ отримали інструкції, які дозволяють застосовувати насильство без обмежень щодо українських полонених.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на колишніх працівників відомства і колишніх українських військовополонених.

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Російські тюрми для українців – розслідування WSJ

За інформацією видання, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, керівник пенітенціарної системи Санкт-Петербурга, генерал-майор Ігор Потапенко, особисто звернувся до співробітників ФСВП із закликом до жорстокого поводження з українськими військовополоненими, наказавши “не жаліти” їх.

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Потапенко представив нову систему поводження з полоненими українцями, згідно з якою стандартні правила більше не діяли.

Він заявив про відсутність обмежень щодо застосування насильства та скасування використання натільних камер, обов’язкових в інших місцях позбавлення волі в Росії.

За даними видання, аналогічні інструкції отримали й інші підрозділи ФСВП по всій країні. Ув’язнені та правозахисники свідчать, що під час чергування охоронці постійно носять балаклави.

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За словами одного з ексспівробітників, такі заходи, поряд із щомісячною ротацією персоналу, були запроваджені для того, щоб унеможливити подальшу ідентифікацію як самих охоронців, так і їхнього керівництва.

«Охоронці застосовували електричний струм до геніталій ув’язнених, поки не сідали батарейки. Вони били в’язнів, щоб завдати максимальної шкоди, експериментуючи, щоб побачити, який тип матеріалу буде найболючішим.

Вони не надавали медичної допомоги, щоб дати можливість розвинутися гангрені, що призводило до ампутації кінцівок», - пише видання.

Ув’язнених також били за те, що вони дивилися охоронцям в очі.

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25-річний Павло Афісов, захоплений у полон у Маріуполі, провів у неволі 2,5 року. За його словами, його неодноразово переводили з однієї в’язниці до іншої, і найжорстокіші побиття відбувалися саме під час цих переміщень.

Після прибуття до колонії у Тверській області Росії, охоронці завели його до кімнати медичного огляду та змусили роздягнутися догола. Під час примусового гоління голови та бороди його кілька разів ударили електрошокером.

Далі йому наказали вигукувати «слава Росії, слава спецназу», а потім вийти до передньої частини кімнати – все ще оголеним – і заспівати російський та радянський гімни. Коли він відповів, що не знає слів, охоронці знову побили його кулаками та кийками.

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За словами колишніх охоронців і правозахисників, насильство застосовувалося з певною метою – зламати волю полонених, зробити їх більш піддатливими до допитів.

У деяких випадках ці допити проводилися для отримання зізнань у воєнних злочинах або збору оперативної інформації, оскільки після пережитих знущань ув’язнені вже не могли чинити спротив.

Електрошокери застосовувалися регулярно, особливо в душових, повідомили очевидці.

Свідчення колишнього охоронця російської катівні

Один з колишніх співробітників ФСВП, який працював у складі медичної бригади у Воронезькій області, розповів, що тюремні охоронці били українських полонених до тих пір, поки не ламалися поліцейські кийки.

За його словами, наглядачі навмисне завдавали удари по одному й тому ж місцю день за днем, не дозволяючи синцям загоюватися та сприяючи проникненню інфекції в гематоми.

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Це нерідко викликало зараження крові, а м’язова тканина починала розкладатися. Він також зазначив, що щонайменше одна людина померла від сепсису внаслідок таких катувань.