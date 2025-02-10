Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоди, що передбачають виділення 16,5 млн євро на відновлення інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Також 100 млн євро спрямують на відновлення об’єктів водо- й теплопостачання, водовідведення, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримає від ЄІБ 116,5 млн євро на відновлення

Шмигаль повідомив, що ЄІБ надасть 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та підвищення енергоефективності.

Advertisement

Окрім цього, Україна отримає 100 млн євро на відбудову систем водопостачання, теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров’я та житло.

“Вдячні банку за допомогу у відбудові інфраструктури, що зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії”, - зазначив прем’єр.

Більше по темі До 2030 року Україна хоче бути у трійці лідерів за рівнем впровадження ШІ Пріоритетним напрямком є використання штучного інтелекту в обороні: від створення “роїв дронів” до розробки систем аналізу поля бою.

Голова уряду України також повідомив, що під час зустрічі з представниками ЄІБ сторони обговорили питання фінансування в рамках двостороннього співробітництва.

За його словами, на даний момент портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним з найбільших серед країн-партнерів та включає 25 проєктів на загальну суму 4,95 млрд євро.

Advertisement

Ці проєкти охоплюють різні сфери, такі як транспорт, соціальна інфраструктура та енергетика.

“Відзначив й інші нагальні пріоритети нашої співпраці, які потребують подальших інвестицій, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору”, - зауважив він.

Під час зустрічі також обговорили економічні питання. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про основні статті бюджетних витрат на поточний рік та наголосив на важливості підтримки малого та середнього бізнесу.

З початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував понад 2 мільярди євро на підтримку України.

Advertisement

ЄІБ з Єврокомісією спрямують 1 млрд євро для українського бізнесу - подробиці

12 червня президентка Групи Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків

Підписані з Європейською Комісією та підтримані бюджетом ЄС гарантії, зокрема, допоможуть малим та середнім підприємствам, які постраждали від війни, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам та молодим підприємцям, забезпечуючи ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць.