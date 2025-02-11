Ракети-дрони «Пекло» готові до передачі бойовому підрозділу. 8 лютого такі безпілотники вдарили по двох нафтоперекачувальних станціях у Ростовській області РФ. Фото: УНІАН

За його словами, наразі українські державні, приватні та виробники-волонтери виготовляють близько 200 000 безпілотників на місяць, переважна більшість із яких – це FPV-дрони, оснащені протитанковим зарядом або протипіхотною гранатою.

У 2025 році Україна планує виготовити 2,5-3 мільйони бойових безпілотників, і це не межа. Про це у неділю заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Гаврилюк зазначив, що на початку 2024 року українські виробники поставляли близько 20 000 квадрокоптерів розміром з тарілку на місяць, але завдяки збільшенню інвестицій і покращенню організації ланцюгів постачання і виробничих процесів у січні цього року ця цифра збільшилась удесятеро.

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Україна збільшує виробництво дронів - подробиці

Також, за його словами, завдяки інвестиціям союзників в аерокосмічний сектор України розширюється виробництво дорожчих і складніших розвідувальних і ударних дронів великого радіусу дії.

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Як повідомляло українське оборонне видання «Мілітарний», до жовтня 2024 року Міністерство оборони України – частково завдяки фінансовій і технічній допомозі союзників – уклало контракти на вітчизняне виробництво 1,6 мільйона БПЛА різних типів на суму приблизно 2,47 мільярда доларів. Серед них – дрони-камікадзе великої дальності, розвідувальні безпілотники звичайної конфігурації та розвідувальні безпілотники-монокрило.

У суботу Президент України Володимир Зеленський провів для голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драґоне екскурсію секретним підземним заводом у Києві, де виробляється українська ракета-дрон «Пекло». Цей літальний апарат є недорогою крилатою ракетою з дальністю польоту 700 км і максимальною швидкістю 700 км/год, що приблизно втричі перевищує швидкість попередніх пропелерних безпілотників.

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FPV-дрон «Громило». В хвостовій частині – антена пристрою, що нейтралізує дію засобів РЕБ. Знизу підвішений бронебійний боєприпас обтічної форми. Фото: Міністерство оборони України

Наприкінці 2023 року Україна почала завдавати точкових ударів безпілотниками дальнього радіусу по цілях у глибині Росії – спочатку по авіабазах, військових штабах і складах боєприпасів, а на початку 2025 року – також по об’єктах російської нафтогазової інфраструктури. Результатом нальотів, у яких іноді брали участь десятки дронів-камікадзе з дальністю польоту понад 1 000 кілометрів, стали пошкоджені та спалені десятки нафтопереробних заводів і нафтобаз.

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Згідно з галузевими звітами, в січні 2025 року видобуток нафти в Росії впав до 20-річного мінімуму – частково внаслідок атак українських безпілотників.

За офіційними даними, Україна виробляє понад 100 ракет-дронів «Пекло» на місяць. Останній підтверджений удар такими безпілотниками по двох нафтоперекачувальних станціях у Ростовській області Росії відбувся 8 лютого.

В Україні також розширюється розробка і виробництво наземних роботизованих комплексів, які використовуються для доставки боєприпасів та інших вантажів на передову, встановлення і підриву мін та евакуації поранених. За словами Гаврилюка, їхня кількість поки обмежена, але вже зростає. Українські військові аналітики зазначають, що в більшості підрозділів використовуються експериментальні зразки таких наземних безпілотників.

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За майже три роки російсько-української війни відносно прості й легкі у виготовленні FPV-дрони вартістю 300-500 доларів багато в чому змінили тактику ведення бойових дій, ставши найбільш смертоносною зброєю українських захисників.

Президент Володимир Зеленський показує голові Військового комітету НАТО адміралу Джузеппе Каво Драґоне секретний підземний завод у Києві, де виробляється українська ракета-дрон «Пекло» – недорога крилата ракета з радіусом дії 700 км і максимальною швидкістю 700 км/год, що втричі перевищує швидкість пропелерних дронів. 1 лютого 2025 р. Фото з каналу Драґоне в мережі “X”.

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Зазвичай екіпаж такої безпілотної системи складає три особи. Управляючи нею з мікроавтобуса, вони можуть спрямувати дрон на обрану ціль – гармату або відкритий люк бойової машини піхоти – на відстані до 15-20 км. Деякі підрозділи безпілотників повідомляють про успішні удари на відстані до 40 км завдяки використанню ретрансляторів сигналу або материнських бортів.

Українські дрони - причина двох третин втрат росіян

Згідно зі статистикою від українських бойових підрозділів, яку дослідив Kyiv Post, наразі від половини до двох третин усіх втрат особового складу і знищеної техніки росіян спричинені діями безпілотників. В огляді за 2024 рік, який оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у січні, йдеться про те, що українські безпілотники завдали росіянам «майже половину» всіх їхніх втрат.

За даними з відкритих джерел, вартість одного 155-мм артилерійського снаряда, який є менш точним, ніж безпілотник, становить в середньому близько 3 000 доларів США, а гаубиця, яка стріляє ним, коштує мільйони. Висококласна протитанкова керована ракета, здатна пробити тонку верхню броню башти, як, наприклад, Javelin американського виробництва, коштує близько 80 000 доларів, а пускова установка – 200 000.

На початку 2024 року українські військові були змушені в екстреному порядку перейти від артилерії до безпілотників як основної зброї проти російських атак. Протягом року Україна сподівалася отримати близько трьох мільйонів снарядів, але обіцяні надходження з Європи не відбулися через затримки у виробництві та суперечки про те, виробники яких країн отримають замовлення на снаряди. З грудня 2023 року по квітень 2024 року Україна була відрізана від усієї збройної підтримки США, включно з артилерійськими снарядами.

Українські оператори і виробники безпілотників стверджують, що дешевизна і висока точність вітчизняних БПЛА захищає українські війська від перебоїв і затримок у постачанні артилерійських боєприпасів і важкого озброєння від союзників.

У п’ятницю Гаврилюк заявив, що українське виробництво безпілотників значно випереджає російське і за якістю, і за кількістю. За його словами, український уряд очікує, що цей розрив буде дедалі збільшуватися.

Як повідомляє «Мілітарний» з посиланням на урядовців, станом на січень 2024 року українські підприємства виробляли 96,2% усіх БПЛА, що використовуються ЗСУ, а цього року планується виробити 30 000 безпілотників-бомбардувальників.