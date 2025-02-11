Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа мільярдерові і власнику соцмережі Х і компанії SpaceХ Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачалися кошти USAID у його країні.

Про що Фіцо попросив Маска в листі?

У листі він називає Маска “паном міністром”, хоча той і не обіймає посади. Фіцо також привітав мільярдера з “оголошеною ліквідацією USAID”.

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Словацький прем’єр також попросив Маска допомогти “відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини” та надати інформацію про субсидії та гранти, надані USAID словацьким неурядовим організаціям, ЗМІ та журналістам.

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Прем’єр-міністр запропонував власнику компанії SpaceХ провести зустріч для обговорення “інших проєктів”, які могли б бути взаємовигідними для двох країн.