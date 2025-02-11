Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа мільярдерові і власнику соцмережі Х і компанії SpaceХ Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачалися кошти USAID у його країні.
Про що Фіцо попросив Маска в листі?
У листі він називає Маска “паном міністром”, хоча той і не обіймає посади. Фіцо також привітав мільярдера з “оголошеною ліквідацією USAID”.
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Словацький прем’єр також попросив Маска допомогти “відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини” та надати інформацію про субсидії та гранти, надані USAID словацьким неурядовим організаціям, ЗМІ та журналістам.
Прем’єр-міністр запропонував власнику компанії SpaceХ провести зустріч для обговорення “інших проєктів”, які могли б бути взаємовигідними для двох країн.
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників
Усіх працівників, яких найняло безпосередньо агентство, буде відправлено в оплачувану відпустку по всьому світу, згідно з внутрішніми документами.
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Винятком є працівники, які виконують критично важливі функції, керівників та працівників, які беруть участь у спеціально визначених програмах.
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.
Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.
Федеральний суддя округу Колумбія раніше тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.
Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.
Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.