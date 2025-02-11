Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа мільярдерові і власнику соцмережі Х і компанії SpaceХ Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачалися кошти USAID у його країні.

Про що Фіцо попросив Маска в листі?

У листі він називає Маска “паном міністром”, хоча той і не обіймає посади. Фіцо також привітав мільярдера з “оголошеною ліквідацією USAID”.

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Словацький прем’єр також попросив Маска допомогти “відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини” та надати інформацію про субсидії та гранти, надані USAID словацьким неурядовим організаціям, ЗМІ та журналістам.

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Прем’єр-міністр запропонував власнику компанії SpaceХ провести зустріч для обговорення “інших проєктів”, які могли б бути взаємовигідними для двох країн.

Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників

Усіх працівників, яких найняло безпосередньо агентство, буде відправлено в оплачувану відпустку по всьому світу, згідно з внутрішніми документами.

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Цього тижня Трамп поговорить із президентом України Володимиром Зеленським.

Винятком є працівники, які виконують критично важливі функції, керівників та працівників, які беруть участь у спеціально визначених програмах.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

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Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.

Федеральний суддя округу Колумбія раніше тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

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Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

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