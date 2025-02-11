Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів, пише The Telegraph.

Чому Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України?

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлогг обіцяє провести індивідуальні переговори із союзниками по НАТО до того, як закінчить довгоочікуваний план припинення війни.

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Під час переговорів з європейськими дипломатами він слухатиме варіанти форми мирної угоди і того, які уряди можуть зробити свій внесок.

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Келлогг проведе переговори з прем’єр-міністрами і президентами країн-членів НАТО, щоб “заспокоїти тих, хто побоюється, що Вашингтон заморозить процес”.

Спецпосланець додав, що представить “елементи мирного плану” на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині на цих вихідних.

Більше по темі Трамп підтвердив запланований візит Келлогга до України Цього тижня Трамп поговорить із президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти The Telegraph вважають, що це буде “пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкісноземельних ресурсів України”.

Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

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Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва.

Спецпосланник Келлогг раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.

У коментарі The Post Келлогг зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити Росію припинити війну.