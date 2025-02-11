Загалом, українські спортсмени на цьогорічних Invictus Games змагатимуться в 11 видах спорту, в тому числі в плаванні, веслуванні в приміщенні, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на візках.

Наступний суперник української команди з баскетболу на візках у групі С – команда Афганістану.

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Як повідомляє «Євромайдан», на Іграх буде представлена «зимова гібридна адаптивна програма», до якої увійшли гірські лижі, сноуборд, біатлон, лижні гонки, скелетон і керлінг на візках.

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Ігри цього року відбуваються у Вістлері – на популярному серед канадійців і американців гірськолижному курорті.

Як повідомляє Daily Beast, цьогорічні Ігри не обійшлися без «політики», яка прозвучала в промові британського принца Гаррі на церемонії відкриття:

«Високопоставлені особи... критикували королівську родину за «порядок денний» і використання промови на відкритті Ігор для критики «слабких моральних якостей у світі», що загалом було інтерпретоване як нападки на Дональда Трампа», – написав Daily Beast у понеділок:

«Промова Гаррі була зустрінута оплесками, і багато хто з ентузіазмом підтримує його позицію. Однак у ній він значно відхилився від стандартної королівської практики.

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Члени королівської сім’ї, як правило, уникають будь-яких згадок про глобальні справи, щоб не ризикувати бути поміченими у втручанні в політику, не кажучи вже про політичний вибір конкретної країни».