Кабінет Міністрів України схвалив проєкт угоди з Японією, який передбачає отримання гранту на суму близько 58 мільйонів доларів.
Грант буде використано для відновлення інфраструктури та інших об’єктів, пошкоджених внаслідок війни, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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“Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 мільярдів японських єн або близько 58 мільйонів доларів”, - сказав він.
Шмигаль пояснив, що це кошти Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.
Він подякував японським партнерам за послідовну незмінну підтримку України.
Підтримка України від Японії - подробиці
21 січня Україна і Японія заснували платформу по впровадженню технологій відновлення і відбудови української інфраструктури.
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10 січня уряд Японії запровадив додаткові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Під санкції потрапили іноземні партнери РФ.
У жовтні 2024 року японський уряд ухвалив рішення надати Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.
Також очільник оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО анонсував додаткові постачання Україні транспортних засобів японських збройних сил.