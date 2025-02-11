Кабінет Міністрів України схвалив проєкт угоди з Японією, який передбачає отримання гранту на суму близько 58 мільйонів доларів.

Грант буде використано для відновлення інфраструктури та інших об’єктів, пошкоджених внаслідок війни, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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“Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 мільярдів японських єн або близько 58 мільйонів доларів”, - сказав він.

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Шмигаль пояснив, що це кошти Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

Він подякував японським партнерам за послідовну незмінну підтримку України.

Підтримка України від Японії - подробиці

21 січня Україна і Японія заснували платформу по впровадженню технологій відновлення і відбудови української інфраструктури.

Більше по темі До 2030 року Україна хоче бути у трійці лідерів за рівнем впровадження ШІ Пріоритетним напрямком є використання штучного інтелекту в обороні: від створення “роїв дронів” до розробки систем аналізу поля бою.

10 січня уряд Японії запровадив додаткові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Під санкції потрапили іноземні партнери РФ.

У жовтні 2024 року японський уряд ухвалив рішення надати Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

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Також очільник оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО анонсував додаткові постачання Україні транспортних засобів японських збройних сил.