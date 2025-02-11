Генеральна прокуратура Словаччини висловила свою позицію щодо поправки до закону про психологічну діяльність, яка обмежує право психологів і психіатрів публічно висловлювати свої думки.

За цією ініціативою може стояти Луція Хабадова – сестра прем’єр-міністра Роберта Фіцо, повідомляє Dennik.

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У Словаччині хочуть обмежити висловлювання психологів про Фіцо

Понад 500 психологів і психіатрів з різних регіонів Словаччини підписали відкритий лист, у якому висловили критику на адресу Фіцо та закликали його піти у відставку.

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Генеральна прокуратура представила свій коментар у межах обговорення змін до Закону про психологічну діяльність, поданих міністерством охорони здоров’я.

Ці поправки суттєво обмежують можливість фахівців з психології та психіатрії відкрито висловлювати свою позицію.

«Ми вважаємо, що психологи, подібно до лікарів, адвокатів чи прокурорів, повинні залишатися повністю незалежними від будь-якого зовнішнього впливу, особливо політичного чи економічного. Їхня діяльність має бути вільною від особистих інтересів або зовнішнього тиску», – зазначено у коментарі Генпрокуратури.

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На запитання журналістів про те, хто саме підготував цей коментар, прессекретар прокуратури відповіді не надала.

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Проте підтвердила, що документ розробляв департамент законодавства, стратегії та конституційного права, у якому працює сестра Фіцо.

Хоча офіційно за зміст документа відповідає керівник департаменту, самі коментарі готують його співробітники.

За інформацією видання, саме Луція Хабадова виступила доповідачкою щодо цієї поправки, що свідчить про її безпосередню участь у підготовці коментаря. Вона працює в прокуратурі з 2006 року.

Видання також зазначає, що у своєму коментарі Хабадова використала аргументи, які перегукуються з нещодавньою заявою Фіцо у Facebook.

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Прем’єр звинуватив психологів і психіатрів у «грубому зловживанні професійним становищем у політичних цілях».

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що представники психологічної сфери нібито ігнорують основні принципи демократії та не визнають результати виборів.

Заяви Фіцо про Україну − що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

Український президент своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр запропонував Зеленському зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.