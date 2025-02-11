Верховна Рада підтримала закупівлю у Болгарії обладнання, яке було вироблено у Росії, для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
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Рада хоче закупити російське обладнання для Хмельницької АЕС
Поправка внесли до законопроєкту №11392 про спрощення доступу до електромереж для бізнесу.
“За - 261 голосів. Вирішальні голоси дала (фракція - ред.) Батьківщина”, - зазначив Железняк.
За словами нардепа, це означає дозвіл тільки на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.
Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що на закупівлю планують витратити півмільярда євро.
Будівництво на Хмельницькій АЕС - що відомо
13 квітня на Хмельницькій атомній електростанції оголосили про початок підготовки до зведення двох нових енергоблоків (п’ятого та шостого) за американською технологією. Одночасно триває будівництво третього та четвертого блоків.
Участь у церемонії відкриття будівельного майданчика ХАЕС взяли представники енергетичних компаній України та США.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що цей проєкт має велике значення для обох країн та є відповіддю на систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.