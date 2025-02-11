Верховна Рада підтримала закупівлю у Болгарії обладнання, яке було вироблено у Росії, для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Рада хоче закупити російське обладнання для Хмельницької АЕС

Поправка внесли до законопроєкту №11392 про спрощення доступу до електромереж для бізнесу.

“За - 261 голосів. Вирішальні голоси дала (фракція - ред.) Батьківщина”, - зазначив Железняк.

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За словами нардепа, це означає дозвіл тільки на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.

Фото: yzheleznyak/Telegram

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що на закупівлю планують витратити півмільярда євро.