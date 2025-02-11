Конституційний суд Румунії підтримав відставку президента Клауса Йоганніса та виніс рішення про вступ Іліє Болояна на посаду тимчасового очільника країни, повідомляє Dizi24.

У Румунії призначили тимчасового президентапр

Згідно із рішенням суду, 12 лютого президент Сенату Іліє Болоян почне виконувати обов’язки тимчасового президента Румунії.

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Конституційний суд постановив, що посада президента Румунії стає вакантною з 12 лютого 2025 року після відставки пана Клауса-Вернера Йоганніса з посади президента Румунії.

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Рішення суду є остаточним і загальнообов’язковим.

Крім того, відсьогодні президент Сенату Іліє Болоджан припинить свою діяльність у Національній ліберальній партії, оскільки президент Румунії не має права бути членом жодної політичної партії.

Йоганніс йде з посади президента Румунії - що відомо

10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку.

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Своє рішення він мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку може спричинити його відсторонення від посади.

За словами Йоганніса, імпічмент викличе кризу в країні.

Другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.

Посаду вже повинен був зайняти наступник, проте конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

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У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.