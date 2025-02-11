Конституційний суд Румунії підтримав відставку президента Клауса Йоганніса та виніс рішення про вступ Іліє Болояна на посаду тимчасового очільника країни, повідомляє Dizi24.

У Румунії призначили тимчасового президентапр

Згідно із рішенням суду, 12 лютого президент Сенату Іліє Болоян почне виконувати обов’язки тимчасового президента Румунії.

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Конституційний суд постановив, що посада президента Румунії стає вакантною з 12 лютого 2025 року після відставки пана Клауса-Вернера Йоганніса з посади президента Румунії.

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Рішення суду є остаточним і загальнообов’язковим.

Крім того, відсьогодні президент Сенату Іліє Болоджан припинить свою діяльність у Національній ліберальній партії, оскільки президент Румунії не має права бути членом жодної політичної партії.

Йоганніс йде з посади президента Румунії - що відомо

10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку.

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Найближчим часом очікується поставка ще п’яти таких штурмових машин.

Своє рішення він мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку може спричинити його відсторонення від посади.

За словами Йоганніса, імпічмент викличе кризу в країні.

Другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.

Посаду вже повинен був зайняти наступник, проте конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

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У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

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