Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями — частина Курської області на окуповану РФ територію України.
Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.
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Зеленський про Курську область: Ми обміняємо одну територію на іншу
Як зазначив Зеленський, якщо переговори з Росією почнуться, то Київ запропонує Москві прямий обмін територіями.
Зокрема, Україна запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.
“Ми обміняємо одну територію на іншу”, - зазначив Зеленський.
Він додам, що ще не знає, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.
“Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету”, - підсумував Президент.
Миротворча місія в Україні має бути частиною гарантій безпеки
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Він заявив, що така місія спрацює лише в тому разі, якщо буде розгорнута в широкому масштабі.
«Що стосується ідеї Еммануеля, якщо це буде частиною (гарантії безпеки – ред.), то так, якщо це буде 100-150 тисяч європейських військових, то так. Але навіть тоді ми не будемо на одному рівні з російською армією, яка протистоїть нам», - сказав він.
«Буду з вами відвертим, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне коли-небудь справді допомогли комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цю ідею. Ми за контингент, якщо він є частиною гарантій безпеки, і я ще раз підкреслюю, що без Америки це неможливо», - додав він.
Коли Україна зможе повернути всі окуповані території − заява Зеленського
10 лютого в інтерв’ю для ITV News Зеленський розповів, що Україна може повернути всі окуповані Росією території, коли країна-агресор буде слабкою.
За словами українського лідера, завданням України є повернення територій завдяки дипломатії.
Він також запевнив, що колись побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.
Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції
Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.
Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва.
Спецпосланник Келлог раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.
У коментарі The Post Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.