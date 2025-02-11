Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями — частина Курської області на окуповану РФ територію України.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

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Зеленський про Курську область: Ми обміняємо одну територію на іншу

Як зазначив Зеленський, якщо переговори з Росією почнуться, то Київ запропонує Москві прямий обмін територіями.

Зокрема, Україна запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.

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“Ми обміняємо одну територію на іншу”, - зазначив Зеленський.

Він додам, що ще не знає, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.

“Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету”, -  підсумував Президент.

Миротворча місія в Україні має бути частиною гарантій безпеки

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Президент Зеленський також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією енергосистем із європейською.

Він заявив, що така місія спрацює лише в тому разі, якщо буде розгорнута в широкому масштабі.

«Що стосується ідеї Еммануеля, якщо це буде частиною (гарантії безпеки – ред.), то так, якщо це буде 100-150 тисяч європейських військових, то так. Але навіть тоді ми не будемо на одному рівні з російською армією, яка протистоїть нам», - сказав він.

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Миротворча місія навряд чи спрацює без забезпечення гарантій, що вона виступить проти Росії у разі відновлення Москвою бойових дій.
Президент України Володимир Зеленський

«Буду з вами відвертим, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне коли-небудь справді допомогли комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цю ідею. Ми за контингент, якщо він є частиною гарантій безпеки, і я ще раз підкреслюю, що без Америки це неможливо», - додав він.

Коли Україна зможе повернути всі окуповані території − заява Зеленського

10 лютого в інтерв’ю для ITV News Зеленський розповів, що Україна може повернути всі окуповані Росією території, коли країна-агресор буде слабкою.

За словами українського лідера, завданням України є повернення територій завдяки дипломатії.

Він також запевнив, що колись побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

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Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції 

Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва.

Спецпосланник Келлог раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни. 

У коментарі The Post Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.

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