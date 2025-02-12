День Святого Валентина – чудова нагода провести вечір за переглядом зворушливих і надихаючих історій кохання. Романтичні фільми допомагають відчути всю глибину емоцій, розділити разом із героями радість, сміх або навіть сльози. Ми підготували добірку з десяти найкращих стрічок, які ідеально доповнять святковий настрій. Щоденник Бріджит Джонс (Bridget Jones’s Diary, 2001) Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Бріджит Джонс — 32-річна самотня жінка з Лондона, яка вирішує взяти своє життя під контроль, ведучи щоденник. Вона записує свої думки про роботу, стосунки та боротьбу із зайвою вагою. Її життя ускладнюється, коли вона опиняється між двома чоловіками: чарівним босом Деніелом Клівером та серйозним адвокатом Марком Дарсі. Фільм сповнений гумору та романтики, показуючи, наскільки виснажливо підлаштовуватися під очікування інших, ведучи пошуки кохання. Він підкреслює, як важливо приймати себе таким, який ти є. Щоденник пам’яті (The Notebook, 2004)

Фільм розповідає історію кохання Ноя та Еллі, які походять із різних соціальних верств. Вони закохуються в молодості, але обставини розлучають їх. Через роки їхні шляхи знову перетинаються. Сюжет стрічки проходить зі сторінок старого щоденника, який читає чоловік у будинку для літніх людей, розповідаючи жінці з амнезією історію їхнього кохання. Це зворушлива історія про вічне кохання, яке долає всі перешкоди. Стрічка нагадує нам про силу справжніх почуттів. Advertisement Гордість і упередження (Pride and Prejudice, 2005) Advertisement Екранізація класичного роману Джейн Остін, яка розповідає про життя сестер Беннет у вікторіанській Англії. Головна героїня, Елізабет Беннет, стикається з багатим і гордим містером Дарсі. Спочатку вона знаходить його зарозумілим та егоїстичним, а він її — легковажною та ненадійною. Тож між ними виникають стійкі непорозуміння та упередження, які вони повинні подолати, щоб знайти справжнє кохання. Фільм демонструє, як важливо подолати власні упередження та відкрити серце для справжніх почуттів. Спокута (Atonement, 2007) Advertisement Історія починається в 1935 році. Роббі Тернер — із нижчого класу, близький друг сім’ї, якого родина виховала та дала йому гідну освіту. Між ним і Сесилією є пристрасть і недосказані почуття, але все йде шкереберть через жахливий наклеп. 13-річна Брайоні Талліс звинувачує коханого своєї сестри, Роббі Тернера, у злочині, якого він не скоював. Це звинувачення змінює життя всіх героїв. Фільм охоплює десятиліття, показуючи наслідки цього вчинку та спроби спокути. Це глибока драма про кохання, втрати та спокуту, яка нагадує про важливість чесності та прощення. До зустрічі з тобою (Me Before You, 2016)

Лу Кларк — життєрадісна дівчина з маленького містечка, яка втрачає роботу і погоджується доглядати за Віллом Трейнором, молодим чоловіком, який після нещасного випадку став паралізованим. Між ними виникає глибокий зв’язок, який змінює їхні життя. Фільм показує, як кохання може змінити життя та надати йому нового сенсу, навіть у найскладніших обставинах. Advertisement Назви мене своїм ім’ям (Call Me by Your Name, 2017) Події розгортаються в Італії 1980-х років. 17-річний Еліо проводить літо з батьками, коли до них приїжджає Олівер, аспірант його батька. Між Еліо та Олівером виникає романтичний зв’язок, який стає для обох важливим досвідом дорослішання та самопізнання. Це ніжна та чуттєва історія першого кохання, яка захоплює своєю атмосферою та глибиною почуттів. Advertisement Народження зірки (A Star Is Born, 2018)

Джексон Мейн, відомий музикант, зустрічає талановиту співачку Еллі, яка виступає в барах. Він допомагає їй досягти слави, і між ними виникає романтичний зв’язок. Згодом це почуття переростає в пристрасний роман.Однак, поки кар’єра Еллі злітає, Джексон іде на дно, ведучи відчайдушну боротьбу зі своїми внутрішніми демонами та залежностями. Портрет дівчини у вогні (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) Дія фільму відбувається у Франції XVIII століття. Художниця Маріанна отримує замовлення намалювати портрет Елоїз, молодої жінки, яка нещодавно залишила монастир і готується до шлюбу. Елоїз відмовляється позувати, тому Маріанна змушена спостерігати за нею, щоб намалювати портрет потайки. Між жінками виникає глибокий зв’язок, який переростає у пристрасний роман. Це витончена історія забороненого кохання, яка досліджує теми свободи, мистецтва та жіночої солідарності. Фільм вражає своєю візуальною красою та глибокими емоціями. Люблю тебе ненавидіти (Anyone But You, 2023)