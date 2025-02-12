Служба безпеки України (СБУ) викрила російського шпигуна у своїх лавах. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ.

Зрадника затримав власноруч голова СБУ Василь Малюк, повідомили джерела Kyiv Post.

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СБУ викрила топового «щура» ФСБ РФ у своїх лавах

Малюк повідомив, що СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності російського агента.

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання.

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Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери.

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Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — сказав Василь Малюк.

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Фото: СБУ/Telegram

Зрадник з СБУ протягом тривалого часу передавав ворожій стороні неправдиву інформацію. Ця діяльність розпочалася під виглядом контррозвідувальних операцій, а згодом переросла в передачу даних у рамках кримінального розслідування.

«Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо», — сказав Василь Малюк.

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Основними завданнями, які ФСБ ставила перед своєю агентурною мережею, були збір та передача інформації, що стосувалася сфери оборони.

Особливу увагу ворог приділяв даним про дислокацію та переміщення російських військ на лінії фронту, інформації про озброєння українських сил, стан об’єктів критичної інфраструктури, результати ракетних обстрілів по території України, відомостям про вище військово-політичне керівництво країни, функціонування державних реєстрів після кібератаки у грудні 2024 року та іншим даним, які могли бути використані для дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: СБУ/Telegram

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Батьки зрадника, які виправдовують російську агресію та знали про його роботу на ФСБ, також фігурують у справі. Їм планується оголосити підозру за виправдання агресії РФ.

Сам посадовець працював на Росію не лише з ідейних, а й фінансових мотивів.

За даними слідства, він був завербований ФСБ у Відні в 2018 році, а наприкінці 2023 року ФСБ відновила з ним контакти.

Голова СБУ Василь Малюк затримав агента ФСБ РФ - відео