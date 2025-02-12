Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що найближчим часом президент США Дональд Трамп представить конкретні пропозиції щодо завершення війни між Росією та Україною.

Про це він заявив під час Всесвітнього саміту урядів у Дубаї, передає канцелярія польського президента.

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Дуда сподівається, що Трамп змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Коментуючи слова Трампа про необхідність припинення бойових дій, польський лідер зазначив, що очікує на конкретні ініціативи у цьому напрямку.

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“Я сподіваюся, що президент Трамп, який активно заявляє про своє прагнення покласти край війні в Україні, запропонує ефективні рішення. Важливо, щоб вони не лише мали політичний та економічний успіх, а й змусили Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів”, – наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що Трамп насамперед бізнесмен, і цей підхід він демонструє у всіх своїх політичних дискусіях.

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“Трамп має специфічний бізнес-підхід до політики та переговорів. Це не всім політикам до вподоби, і не всі до цього звикли”, – зауважив польський лідер.

На думку Дуди, стиль Трампа – це “інша мова та інший формат ведення справ”.

Він також нагадав, що США вже давно надають допомогу Україні.

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“Першим, хто підтримав Україну, був Дональд Трамп. У 2020 році, під час свого першого президентського терміну, він заклав у бюджет Пентагону фінансування військової допомоги Україні, коли ще мало хто сприймав загрозу війни всерйоз”, – зазначив Дуда.

Він додав, що в нинішніх умовах зрозуміло, чому Трамп ставить питання про те, що США отримає в обмін на підтримку України, та чи має Україна щось запропонувати США.

Обговорюючи можливість припинення війни, Дуда наголосив на важливості дотримання міжнародного права.

“Україна має повернути всі свої території, які нині окуповані Росією та є міжнародно визнаними українськими землями. Це був би ідеальний сценарій”, – заявив президент Польщі.

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Війна має бути зупинена, а Росія не повинна здобути перемогу президент Польщі Анджей Дуда

Дуда хоче брати участь у мирних переговорах

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна має брати участь у майбутніх мирних переговорах між Росією та Україною.

За словами Дуди, Польща є найбільш вразливою до потенційних атак Росії.

“Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються”, − додав польський лідер.

Водночас він не підтримує відправлення в Україну західних військ.