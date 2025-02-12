У 2024 році нотаріуси засвідчили 452 217 договорів купівлі-продажу нерухомості.

Це на 12% більше, ніж у 2023 році, але все ще на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення, повідомив Опендатабот.

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Нерухомість в Україні після війни: тенденції 2024 року

За даними Опендатабот, понад 60% цих договорів стосуються операцій із землею, що в 1,5 раза більше, ніж угод щодо квартир чи будинків (273 тис. проти 178 тис.).

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%, але поки що таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році.

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Інфографіка: Опендатабот

Як змінився ринок нерухомості в Україні за 2024 рік?

Водночас українці не поспішають вкладатися в житло: за рік таких угод побільшало лише на 3%, і цей показник залишається в 1,8 раза нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Проте українці стали частіше брати іпотеки − за рік таких угод побільшало на 14%, і це майже 13 тис. об’єктів. Переважно відновлення попиту на квартири під виплату відбулося за рахунок державної програми єОселя: 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через неї.

Інфографіка: Опендатабот