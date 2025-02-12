Сьогодні у Брюсселі стартувало 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (вормат “Рамштайн”).

Kyiv Post зібрав перші заяви про Україну: пакети допомоги від союзників, розміщення іноземних військових та мирні переговори.

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Британія виділяє Україні пакет військової допомоги на £150 млн

Велика Британія надає новий пакет оборонної допомоги Україні, який містить танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки, заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає кореспондент Укрінформу.

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«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети “повітря-повітря”, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні», - заявив він.

За слова Гілі, безпека України має значення для глобальної безпеки, і ця війна ніколи не була про долю лише української нації.

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Він вважає, що Китай, Іран і Північна Корея спостерігають за будь-якими проявами слабкості в очікуванні, що рішучість міжнародної коаліції зникне, а єдність - зруйнується.

«Коли агресія залишається без відповіді на одному континенті, це підбадьорює режими на інших. Коли кордон однієї країни перекроюють силою, це підриває безпеку всіх націй», - наголосив Гілі.

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Він закликав усіх усвідомлювати небезпеку та протистояти їй у єдності.

«Президент Трамп і Президент Зеленський говорили про своє бажання досягти миру через силу. І саме зобов’язання, взяті тут, в межах цієї Контактної групи, забезпечують компонент сили для досягнення цього миру»,- заявив британський міністр.

За його словами, спільна робота міністрів оборони у форматі «Рамштайн» полягає в тому, «щоби дати в руки українських бійців те, що їм потрібно для боротьби, а також те, що їм потрібно, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів».

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Гілі зауважив, що настав вирішальний момент, коли партнери України мають зміцнити її, посилити тиск на Путіна, щоби забезпечити мир.

У цьому зв’язку британський міністр закликав колег з європейських країн збільшити витрати на оборону, а також на підтримку України

CША не будуть розгортати війська в Україні в межах гарантій безпеки

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що потенційна миротворча місія, яка може бути розгорнута в Україні в межах гарантій безпеки, не включатиме американських військових, передає кореспондент Укрінформу.

«Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні в певний момент, вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію Статті 5 на лінії зіткнення», - наголосив він.

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CША не розгортатимуть війська в Україні голова Пентагону Піт Гегсет

Також Гегсет висловив думку, що повернення до кордонів України станом до 2014 року є «нереалістичною метою».

Він вважає, що «гонитва за цією ілюзорною метою лише затягне війну та спричинить ще більше страждань».

«Довготривалий мир для України має передбачати надійні безпекові гарантії, що війна не розпочнеться знову. Це не має бути «Мінськ 3», - переконаний міністр оборони США.

Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США

Велика Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”.

26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбувається 12 лютого у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорює пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

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Умєров раніше підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).