У Києві відбулася урочиста церемонія спецпогашення нової поштової марки, присвяченої 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки “Чорний ліс”, повідомив Генштаб ЗСУ.

Поштова марка “Чорний ліс” − що треба знати

У заході взяли участь військовослужбовці бригади “Чорний ліс”, представники “Укрпошти”, громадські діячі, представники бізнесу та філателісти.

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Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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“Ця марка для нас – не про філателію. Це ще один доказ, що нашу роботу бачать і цінують. Ми працюємо тихо, але коли артилерія завдає точного удару, у кожному з них є частина нашої справи”, – зазначили військовослужбовці бригади.

Тираж марки обмежений – всього 1340 комплектів, до яких входять марка та художній конверт.

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Придбати марку можна на сайті “Укрпошти” або у відділеннях поштового зв’язку.

У Києві відбулося спецпогашення поштового набору “Військова служба правопорядку”

У Головпоштамті Києва відбулося спецпогашення лімітованого поштового набору “Військова служба правопорядку. Дизайн набору розробив полковник Володимир Потапов.

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До набору входять марковий аркуш із 28 марками та художній конверт.

“Укрпошта” раніше продовжила серію “Український народний одяг” та випустила новий поштовий набір, присвячений традиційному вбранню Курщини, Білгородщини й Кубані.

Окрім марок із зображенням народного одягу, до поштового набору входять два конверти “Перший день” та картка “Оглядова карта українських земель”.

Компанія також розпочала 2025 рік з випуску нової поштової марки “I’m Fine :)”, присвяченої незламності українців.

Раніше “Укрпошта” випустила нову благодійну поштову марку “USYK. Світ любить сильних”, присвячену українському боксеру Олександру Усику.