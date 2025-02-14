У 2024 році об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) подали до суду 3630 позовів та судових наказів проти мешканців-боржників. Це в 2,7 рази більше, ніж на початку повномасштабної війни.
Про це повідомив Опендатабот.
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Рекордна кількість позовів від ОСББ
За даними Опендатабот, найчастіше ОСББ судяться з боржниками у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
Зростає популярність судових наказів, які розглядаються швидше, ніж позови. У 2024 році було видано 2,2 тис. судових наказів, що майже стільки ж, скільки до початку повномасштабного вторгнення.
Як отримати судовий наказ на боржника по комуналці?
Опендатабот розробив інструкцію для ОСББ щодо подання позовів до суду.
Для цього необхідно мати електронний кабінет в електронному суді та додати до заяви квитанцію про сплату судового збору, копію договору з боржником та докази боргу.
Важливо подати позов протягом трьох років з моменту виникнення боргу, інакше суд може відмовити у його задоволенні.
Президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств Станіслав Драганов зазначає, що найбільш дієвим способом боротьби з боржниками є пошук їхніх “слабких місць” та систематична робота з ними.