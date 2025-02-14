У 2024 році об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) подали до суду 3630 позовів та судових наказів проти мешканців-боржників. Це в 2,7 рази більше, ніж на початку повномасштабної війни.

Про це повідомив Опендатабот.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Рекордна кількість позовів від ОСББ

За даними Опендатабот, найчастіше ОСББ судяться з боржниками у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Інфографіка: Опендатабот

Advertisement

Зростає популярність судових наказів, які розглядаються швидше, ніж позови. У 2024 році було видано 2,2 тис. судових наказів, що майже стільки ж, скільки до початку повномасштабного вторгнення.

Інфографіка: Опендатабот

Як отримати судовий наказ на боржника по комуналці?

Опендатабот розробив інструкцію для ОСББ щодо подання позовів до суду.

Для цього необхідно мати електронний кабінет в електронному суді та додати до заяви квитанцію про сплату судового збору, копію договору з боржником та докази боргу.

Важливо подати позов протягом трьох років з моменту виникнення боргу, інакше суд може відмовити у його задоволенні.

Advertisement

Президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств Станіслав Драганов зазначає, що найбільш дієвим способом боротьби з боржниками є пошук їхніх “слабких місць” та систематична робота з ними.