Коли президент США Дональд Трамп під час пресконференції у четвер говорив про те, що високопосадовці України, Росії та США зустрінуться під час Мюнхенської конференції з питань безпеки (MSC), (офіційний Київ це заперечив - ред.), він, схоже, залишив поза увагою одну річ - Росія не матиме своїх представників на конференції.

Трамп сказав: “Завтра буде зустріч у Мюнхені, Росія буде там з нашими людьми. Україна, до речі, теж запрошена. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але [всі вони будуть] високопосадовцями”.

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Трамп також оголосив про ще одну заплановану тристоронню зустріч, присвячену припиненню російсько-української війни, в Саудівській Аравії наступного тижня. Він також розповів про наміри провести двосторонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у належний час.

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Перші набори вже знаходяться в Києві.

Дмитро Литвин, радник президента України Володимира Зеленського, виключив будь-які плани щодо участі в переговорах з російськими чиновниками, незважаючи на заяви Трампа.

Він наголосив, що позиція Києва незмінна: “Україна повинна спочатку поговорити з Америкою. Європа має бути учасником будь-якої серйозної розмови заради реального і тривалого миру.

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І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. З росіянами не зустрічаються за порожнім столом. Зараз на столі нічого немає”.

Однак коментарі голови конференції Крістофа Хойсгена свідчать про те, що ніякої підготовки до такої зустрічі не було і не могло бути. У п’ятницю він заявив німецькій радіостанції Deutschlandfunk, що жоден представник російського уряду не був акредитований для участі в конференції, додавши: “Ви не можете прийти сюди без акредитації”.

Хойсген також повідомив, що зв’язався з німецьким урядом, який повідомив, що жодних віз російським чиновникам у зв’язку з візитом до Мюнхена не видавалося, і, крім заяви Трампа, не було жодних ознак організації окремої зустрічі для конференції, яка розпочалася у п’ятницю, 14 лютого, і триватиме три дні.

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Київ своєю чергою повідомив, що Зеленський проведе переговори з віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом на полях заходу.

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